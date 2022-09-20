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Сотрудники ЛНРУ ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в учебно-тренировочном занятии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Сотрудники ЛНРУ ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в учебно-тренировочном занятии

ООО «Транснефть – Балтика» провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по проверке готовности служб Ленинградского районного нефтепроводного управления к локализации и ликвидации последствий возможного разлива нефтепродуктов на р. Неве в г. Санкт-Петербурге.

В ходе УТЗ также отрабатывалось взаимодействие с петербургским государственным унитарным предприятием (ГУП) «ПИЛАРН», обеспечивающим экологическую безопасность водных объектов г. Санкт-Петербурга, проверялось оснащение подразделений всем необходимым оборудованием для оперативного реагирования на ЧС.

По легенде учений на подводном переходе нефтепродуктопровода Ярославль – Приморск 1 через р. Неву произошло «аварийное снижение давления», был зафиксирован условный выход топлива в акваторию реки. После этого транспортировка была остановлена, для локализации условного разлива в установленное место выдвинулись суда ГУП «ПИЛАРН», а на предусмотренный рубеж направились аварийные бригады линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Бор» и промежуточной перекачивающей станции «Невская».

Сотрудники ГУП «ПИЛАРН» сформировали ордер и локализовали распространение условного пятна, параллельно осуществляя сбор части «нефтепродукта» из ордера судном-нефтесборщиком, затем методом траления доставили ордер с остатками «нефтепродукта» к установленному на р. Неве рубежу боновых заграждений, после чего сотрудники ООО «Транснефть – Балтика» с помощью специального оборудования осуществили сбор остатков «углеводородов» в предназначенные для этого емкости.

Задачи, поставленные перед участниками УТЗ, осложнялись сильным течением реки и необходимостью проводить работы в условиях мегаполиса, но тем не менее были выполнены оперативно и в полном объеме.

В учениях были задействованы свыше 50 человек и около 15 единиц техники.

УТЗ подтвердило требуемый уровень готовности персонала к реагированию на различные нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов.

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