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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Плюсы шумоизоляции пола автомобиля и виды применяемых материалов

Плюсы шумоизоляции пола автомобиля и виды применяемых материалов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
garage-shumka.ru
При правильном подходе проведение работ по шумоизоляции пола автомобиля позволяет снизить уровень шума внутри салона до 75%.

При правильном подходе проведение работ по шумоизоляции пола автомобиля позволяет снизить уровень шума внутри салона до 75%. При поездке работа двигателя, шорох щебня по днищу кузова и другие звуковые эффекты перестанут доставлять дискомфорт водителю и пассажирам. В дороге можно будет спокойно общаться, разговаривать по телефону или наслаждаться музыкой.

Плюсы укладки звукоизоляционных материалов

Работы по шумоизоляции пола автомобиля предполагают комбинирование нескольких материалов, обеспечивающих виброизоляцию и звукоизоляцию, а также выполняющих ряд дополнительных функций. Только комплексный подход позволяет защитить салон от проникновения неприятных звуков. Это учитывают высококвалифицированные специалисты, предоставляющие услуги по ссылке: https://garage-shumka.ru/shumoizolyaziya_pola.

Какие плюсы получает владелец автомобиля после проведения работ по укладке шумоизоляции?

  • Комфортное вождение. Во время поездки не придется повышать голос при общении по телефону или разговоре с пассажирами. Акустическая система будет звучать более качественно.
  • Безопасность при движении. При отсутствии постоянных шумов, возникающих при движении, водитель меньше утомляется. Сохранение концентрации на дороге позволяет лучше оценивать обстановку.
  • Дополнительная теплоизоляция. Звукоизоляционные материалы также защищают салон от тепловых потерь. Кондиционер в жаркое время года или печка в зимний период будут работать эффективнее.
  • Защита от коррозии. В местах соприкосновения виброизоляционных материалов с элементами кузова обеспечивается надежная связь, которая дополнительно предохраняет пространство от проникновения влаги.

Примечание! Одним из косвенных недостатков является незначительное увеличение общей массы транспортного средства. Однако это не сказывается критично на динамике автомобиля.

Виды изоляционных материалов

Материалы подбираются с учетом различных параметров: особенностей конкретного автомобиля, пожеланий и финансовых возможностей владельца. Одного универсального варианта не существует. Все применяемые материалы условно можно разделить по функциональности на три вида:

  1. Виброизоляционные. К этой категории относятся изделия из плотной резины и различные мастики. Слой из таких материалов предотвращает распространение звуковых волн по металлическим элементам, дает возможность избавиться от шума при вибрациях.
  2. Шумоизоляционные. Основная задача материалов заключается в отражении или поглощении звуковых волн, которые распространяются в воздушном пространстве. Такие изделия отличаются увеличенной толщиной и пористой структурой. Обычно поставляются в виде плит или матов, свернутых в рулоны.
  3. Уплотнительные. В эту категорию входят ленты из вспененных материалов или войлока, имеющие клеевую основу. Их основное назначение – локальное устранение скрипов и любых других звуковых эффектов.

Дополнение! Только квалифицированные специалисты способны правильно подобрать материалы для конкретного автомобиля и условий эксплуатации, а также провести работы по их укладке.

В качестве заключения

Шумоизоляция пола автомобиля теоретически может быть проведена собственными силами, но процесс этот трудоемкий и достаточно сложный. При выполнении работ важно тщательно подготавливать поверхности – очищать, обезжиривать и покрывать грунтовкой. В домашних условиях сделать это проблематично. Даже мелкие ошибки способны привести к ухудшению звукоизоляционных свойств и сокращению срока службы уложенных материалов.

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