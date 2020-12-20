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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Ремонтные работы, услуги » "Ровный пол" - качественная стяжка пола

"Ровный пол" - качественная стяжка пола

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
rovnypol.ru
"Ровный пол"- качественная стяжка полаНеровные и покатые полы - весьма частое явление в российских жилищах.

"Ровный пол"- качественная стяжка полаНеровные и покатые полы - весьма частое явление в российских жилищах. Такое происходит из-за халатности строительных бригад или использования некачественных материалов. Это не только выглядит некрасиво, но и создает проблемы для жителей квартиры: установить ровно даже стол становится настоящей проблемой

Исправить полы не так-то просто, особенно для человека, который не имеет должного опыта. К счастью, сейчас есть достаточно компаний, которые могут помочь в решении этой проблемы. Так, жители Санкт-Петербурга могут обратиться за помощью в "Ровный пол". Данная строительная бригада специализируется на полусухой стяжке полов. Ее главным преимуществом является то, что она работает по немецкой технологии, благодаря чему процесс занимает всего 12 часов: через это время по квартире уже можно будет свободно ходить.

Стоит отметить, что стяжка пола производится настоящими профессионалами. Каждый сотрудник "Ровного пола" имеет за плечами многолетний опыт. Благодаря этому вы сможете не сомневаться в качестве готовой работы. Особенностью технологии, которой придерживаются специалисты бригады, является чистота и бесшумность процесса. Кроме того, при этом полностью исключена возможность затопления. Поэтому вы можете не волноваться, что "Ровный пол" каким-то образом побеспокоит ваших соседей.

Также стоит отметить высокое качество используемых для стяжки материалов. Готовая поверхность будет очень прочной и с минимальными перепадами. Вряд ли непрофессионалу удастся произвести работы подобного уровня самостоятельно. Вас наверняка привлечет и доступность услуг. Если вам нужна стяжка цена которой не ударит по карману, стоит обратиться именно в "Ровный пол". Стоимость обработки 1 кв.м. начинается всего лишь от 240 рублей/м2, что очень дешево. Немаловажным фактором является и оперативность выполнения работ. За одну смену сотрудники бригады могут осуществить стяжку до 250 кв.м.

Таким образом, если вы хотите произвести стяжку пола качественно и по максимально выгодной цене, стоит обратиться в "Ровный пол". Данная строительная бригада выполнит работу быстро и недорого. Стоит отметить, что воспользоваться их услугами могут жители не только Санкт-Петербурга, но и всей Ленинградской области. При желании на официальном портале "Ровного пола" клиенты могут просмотреть примеры выполненных работ, а также оставить заявку.

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