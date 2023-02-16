Виды балконного остекления

Остекление балкона – это прекрасная возможность создать надежную защиту квартире или дому от проникновения холода. Кроме этого, так можно получить дополнительное помещение. Если не застеклить балкон, то в него будет проходить пыль, осадки. А вот остекление позволит сформировать комфортное помещение, в котором получится организовать рабочий кабинет, место для отдыха или зимний сад. Но здесь стоит принимать во внимание способы остекления, для каждого из которых характерны свои особенности. На сайте https://specbalkon.ru представлена информация о том, как происходит процесс остекления и какой способ для этого подойдет.
Плюсы балконного остекления
Остекление балконов позволит решить ряд задач, а именно:
- Сохранить тепло. Теплое остекление способствует максимальному энергосбережению.
- Защита от непогоды. Благодаря окнам можно защитить балкон от дождя, снега и ветра. Это позволит эксплуатировать комнату как склад или место для отдыха.
- Защита от уличного шума. Различные варианты остекления имеют разный уровень шумоизоляцией. Но несмотря на это, каждый из вариант позволит надежно защитить балкон от звуков извне.
- Эстетическая функция. Остекленный балкон смотрится намного аккуратнее и уютнее. Кроме этого, создается уникальная возможность для присоединения балкона к комнате. Таким образом, удается расширить площадь помещения и получить прекрасный вид из окна.
Типы остекления балкона
Застеклить балкон можно двумя способами: холодным и теплым. Холодный тип остекления отлично подойдет в том случае, когда нужно создать надежную защиту от пыли, дождя или звука. Подойдет варианта для квартир и домов, которые расположены в регионе с теплым климатом.
Теплый вариант остекления отлично защищает балкон от холодного воздуха и осадков. Это позволит эксплуатировать помещения в любое время года. рассматривать холодное остекление стоит тем, кто проживает в регионах с холодным климатом. Еще теплое остекление можно рассмотреть людям небольших квартир, где требуется дополнительная комната.
Для холодного остекления чаще всего применяют алюминиевый профиль, а для теплого – пластиковый. Каждый из представленных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Но есть у них общие черты, например, длительный срок эксплуатации, простота в уходе и безопасность для людей. Еще одним немаловажным преимуществом материалов остается их пожаробезопасность. Алюминий начинает плавится при температуре от 660 градусов, а ПВХ не поддерживает горение.