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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Виды балконного остекления

Виды балконного остекления

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
specbalkon.ru
Остекление балкона – это прекрасная возможность создать надежную защиту квартире или дому от проникновения холода

Остекление балкона – это прекрасная возможность создать надежную защиту квартире или дому от проникновения холода. Кроме этого, так можно получить дополнительное помещение. Если не застеклить балкон, то в него будет проходить пыль, осадки. А вот остекление позволит сформировать комфортное помещение, в котором получится организовать рабочий кабинет, место для отдыха или зимний сад. Но здесь стоит принимать во внимание способы остекления, для каждого из которых характерны свои особенности. На сайте https://specbalkon.ru представлена информация о том, как происходит процесс остекления и какой способ для этого подойдет.

Плюсы балконного остекления

Остекление балконов позволит решить ряд задач, а именно:

  1. Сохранить тепло. Теплое остекление способствует максимальному энергосбережению.
  2. Защита от непогоды. Благодаря окнам можно защитить балкон от дождя, снега и ветра. Это позволит эксплуатировать комнату как склад или место для отдыха.
  3. Защита от уличного шума. Различные варианты остекления имеют разный уровень шумоизоляцией. Но несмотря на это, каждый из вариант позволит надежно защитить балкон от звуков извне.
  4. Эстетическая функция. Остекленный балкон смотрится намного аккуратнее и уютнее. Кроме этого, создается уникальная возможность для присоединения балкона к комнате. Таким образом, удается расширить площадь помещения и получить прекрасный вид из окна.

Типы остекления балкона

Застеклить балкон можно двумя способами: холодным и теплым. Холодный тип остекления отлично подойдет в том случае, когда нужно создать надежную защиту от пыли, дождя или звука. Подойдет варианта для квартир и домов, которые расположены в регионе с теплым климатом.

Теплый вариант остекления отлично защищает балкон от холодного воздуха и осадков. Это позволит эксплуатировать помещения в любое время года. рассматривать холодное остекление стоит тем, кто проживает в регионах с холодным климатом. Еще теплое остекление можно рассмотреть людям небольших квартир, где требуется дополнительная комната.

Для холодного остекления чаще всего применяют алюминиевый профиль, а для теплого – пластиковый. Каждый из представленных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Но есть у них общие черты, например, длительный срок эксплуатации, простота в уходе и безопасность для людей. Еще одним немаловажным преимуществом материалов остается их пожаробезопасность. Алюминий начинает плавится при температуре от 660 градусов, а ПВХ не поддерживает горение.

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