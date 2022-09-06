Пожарно-тактические учения по тушению пожара в резервуарном парке прошли на нефтебазе «Усть-Луга» ООО «Транснефть – Балтика»

На нефтебазе «Усть-Луга» – филиале ООО «Транснефть – Балтика» состоялись пожарно-тактические учения по тушению условного пожара в резервуарном парке.

В мероприятии были задействованы сотрудники ФГБУ «Управление договорными подразделениями ФПС ГПС № 1», подразделений Кингисеппского гарнизона МЧС, подразделений пожарной охраны сторонних организаций морского торгового порта Усть-Луга, а также добровольная пожарная дружина, дежурный персонал нефтебазы «Усть-Луга» и профессионального аварийно-спасательного формирования центральной ремонтной службы Ленинградского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика». Всего в нем участвовали 102 человека, задействована 21 единица техники.

На мероприятии отрабатывались умение привлекаемых подразделений применять пожарную технику, слаженность боевых расчетов, схема боевого развертывания пожарной техники с забором воды из удаленного естественного водоисточника, подключение к резервуарам противопожарного запаса воды с прокладкой от них рукавных линий большой протяженности, подключение к системе пожаротушения, приемы и способы тушения, взаимодействие специалистов и служб объекта при тушении пожара, организация связи, эвакуация персонала и другие вопросы.

В ходе учений проверялись знания обязанностей и действия персонала объекта в случае возникновения пожара, исправность противопожарного водоснабжения, работоспособность и возможности пожарной техники и пожарно-технического оборудования, исправность и эффективность систем оповещения.

По легенде учений при погрузке нефти в результате перекоса плавающей крыши резервуара РВСПК вместимостью 50 тыс. куб. м. нефти произошло её заклинивание. От образовавшейся искры «загорелась» газовоздушная смесь внутри резервуара. Возгорание привело к условному подрыву крыши и «разрушению» верхнего пояса резервуара с образованием трещины и выходом углеводородов в каре с последующим воспламенением. В ходе учений задачи усложнялись дополнительными вводными, например, выходом нефти на всю площадь группового каре и её воспламенением, отказом оборудования, задействованного в ликвидации «пожара».

После поступления информации о пожаре была проведена эвакуация персонала, не задействованного в его тушении, условно остановлена отгрузка нефти на танкеры и приемка нефти из магистрального трубопровода в «аварийный» и соседние резервуары, произведен контроль срабатывания автоматических систем пожаротушения. Прибывшие к месту возгорания пожарные расчеты произвели боевое развертывание и отработали мероприятия по локализации и ликвидации пожара в условиях «горения» по всей площади каре.

Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала нефтебазы «Усть-Луга» и привлекаемых подразделений, оснащенность их современными оборудованием и техникой, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации пожаров, а также работоспособность и эффективность систем противопожарной защиты предприятия.