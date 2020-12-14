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Питерец.ру » Общество » В Большом порту Петербурга ликвидировали условный разлив нефтепродуктов

В Большом порту Петербурга ликвидировали условный разлив нефтепродуктов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Нефтяной Терминал
В Большом порту Петербурга ликвидировали условный разлив нефтепродуктов

В учениях принимали участие нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) с привлеченными силами и средствами экологических аварийных служб ГУП «Экострой», ГУП «ПИЛАРН» и ООО «Эко-Экспресс-сервис».

Тренировка по локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов проводилась в акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», на причалах ПНТ.

Основной задачей участников была отработка подготовки, организации и взаимодействия всех сил и средств, привлекаемых к выполнению локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов на акватории. Контроль за ходом проведения всех тренировочных аварийных мероприятий с берега осуществлял оперативный штаб.

По легенде учений произошел аварийный разлив нефтепродуктов с условного танкера в результате ведения погрузо-разгрузочных работ. Величина возможного разлива оценивалась примерно в 11 400 м3. Условный разлив был оперативно локализован комплексами всплывающих боновых заграждений «Рубеж-3» и Рубеж 4», которые защищают причалы терминала ПНТ.

Кроме того, НАСФ АО «ПНТ» проводило сбор нефтепродуктов с использованием скиммеров и бонопостановщиков «Аметист» и «Топаз». Специалисты ГУП «Пиларн» также проводили очистку акватории с использованием нефтесборного оборудования (скиммеров), разворачиваемых и запускаемых в работу с многофункционального ледокола «Невская застава», а также т/х «Редут».

Экологическая служба ГУП «Экострой» тренировала аварийные мероприятия в составе береговой группировки сил и средств, очищая бетонную береговую линию у причала от нефтесодержащих веществ с помощью переносного парогенератора и моющего оборудования – диспергатора для активной пены.

Лаборатория ООО «Эко-Экспресс-Сервис» осуществляла экспресс анализ проб воды на наличие содержания нефтепродуктов после проведения мероприятий по доочистке акватории сорбентами.

Всего в учениях было задействовано 4 нефтесборщика, комплексы всплывающих боновых заграждений «БЗ-20/1200НВ», 10 единиц специализированной техники и более 50 специалистов.

Работы завершились сбором всей нефтеводяной смеси и ликвидации условного разлива нефтепродуктов. Во время учений все подразделения проявили слаженность, компетентность и соответствие действий всем требуемым нормативам.

«Работа по экологической безопасности – один из приоритетов ПНТ. Мы постоянно совершенствуем парк техники и устанавливаем самое современное оборудование по защите окружающей среды. Но нужно не только иметь все средства под рукой, а еще и быть готовыми правильно и в полной мере их использовать. Сейчас мы лишний раз убедились, что готовы к любым вызовам», - прокомментировал председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.
Источник: Нефтяной терминал
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