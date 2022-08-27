Плановые учения ООО «Транснефть – Балтика» подтвердили требуемый уровень готовности персонала Ленинградского РНУ к ЧС

ООО «Транснефть – Балтика» провело на р. Ижоре в Ленинградской области и на р. Медведице в Тверской области плановые учения по проверке готовности служб Ленинградского районного нефтепроводного управления (РНУ) к локализации и ликвидации последствий возможных разливов на водной поверхности.

В ходе учения отрабатывалось взаимодействие между подразделениями предприятия в процессе ликвидации последствий аварии, а также навыки управления привлекаемыми силами. Кроме того, цель мероприятия – поддержание в постоянной готовности средств для устранения последствий нештатных ситуаций, совершенствование практических навыков сотрудников Ленинградского РНУ.

По сценарию учения в Ленинградской области диспетчер зафиксировал «снижение давления» в районе подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода Красный Бор – Пулково 2 через р. Ижору. Транспортировка была условно остановлена.

Прибывшее в установленные сроки аварийное подразделение отработало навыки по локализации «пятна» с помощью боновых заграждений. Затем был произведен сбор «нефтепродуктов» в специальные емкости. Непрерывно проводился экологический мониторинг.

В тренировке на р. Ижоре были задействованы 17 сотрудников ООО «Транснефть – Балтика» и 6 единиц техники. В аналогичном мероприятии на р. Медведице участвовали 16 человек, использовалось 6 единиц техники.

Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.