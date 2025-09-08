По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

По меньшей мере шесть человек погибли и несколько получили ранения после того, как двое нападавших открыли стрельбу на оживленной автобусной остановке в Иерусалиме в понедельник, сообщили израильские официальные лица, что стало самым смертоносным нападением в городе более чем за два года.

Среди погибших был мужчина в возрасте 50 лет и трое мужчин в возрасте 30 лет, сообщил Маген Давид Адом (MDA), израильская служба реагирования на чрезвычайные ситуации. Женщина в возрасте 50 лет скончалась после того, как сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу в критическом состоянии, сообщило MDA. Кроме того, MDA сообщило, что они оказали помощь шести людям в тяжелом состоянии, двум - в состоянии средней тяжести и трем - в легком состоянии.

Нападавшие прибыли на автомобиле на перекресток Рамот в Иерусалиме и открыли огонь по автобусной остановке, говорится в заявлении израильской полиции.

Сотрудник службы безопасности и гражданское лицо, находившиеся на месте происшествия, открыли ответный огонь, “нейтрализовав” нападавших, добавлено в заявлении. По словам израильской полиции, с места происшествия было изъято несколько единиц оружия, боеприпасов и нож, использовавшийся нападавшими.