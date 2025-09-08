ента новостей

16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
11:28
В Шушарах мужчине выстрелили в лицо у автозаправки
11:09
В центре Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве с «Пионером»
11:00
В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера
10:50
На улице Доблести 19-летний юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем
10:28
В Ленобласти мужчина на питбайке погиб, врезавшись в опору ЛЭП
10:28
Под Красным Селом мужчина трижды попал под колеса автомашин
10:27
«Динамо» в домашнем матче уступило одноклубникам из Брянска — 1:2
14:48
В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
14:36
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
13:54
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
13:46
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
11:17
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
11:04
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
По меньшей мере 6 человек погибли в результате стрельбы на автобусной остановке в Иерусалиме

По меньшей мере шесть человек погибли и несколько получили ранения после того, как двое нападавших открыли стрельбу на оживленной автобусной остановке в Иерусалиме в понедельник, сообщили израильские официальные лица, что стало самым смертоносным нападением в городе более чем за два года.

Среди погибших был мужчина в возрасте 50 лет и трое мужчин в возрасте 30 лет, сообщил Маген Давид Адом (MDA), израильская служба реагирования на чрезвычайные ситуации. Женщина в возрасте 50 лет скончалась после того, как сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу в критическом состоянии, сообщило MDA. Кроме того, MDA сообщило, что они оказали помощь шести людям в тяжелом состоянии, двум - в состоянии средней тяжести и трем - в легком состоянии.

Нападавшие прибыли на автомобиле на перекресток Рамот в Иерусалиме и открыли огонь по автобусной остановке, говорится в заявлении израильской полиции.

Сотрудник службы безопасности и гражданское лицо, находившиеся на месте происшествия, открыли ответный огонь, “нейтрализовав” нападавших, добавлено в заявлении. По словам израильской полиции, с места происшествия было изъято несколько единиц оружия, боеприпасов и нож, использовавшийся нападавшими.

