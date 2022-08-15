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Питерец.ру » События в мире » Восемь человек были ранены в результате обстрела автобуса в Иерусалиме

Восемь человек были ранены в результате обстрела автобуса в Иерусалиме

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Восемь человек, в том числе пятеро американцев, были ранены в результате обстрела автобуса в Старом городе Иерусалима

По меньшей мере восемь человек, в том числе пятеро американцев, были ранены в результате обстрела автобуса у Западной стены в Старом городе Иерусалима рано утром в воскресенье.
Около 1:30 по местному времени в воскресенье (18:30 по восточному времени) полиция заявила в своем заявлении, что «вооруженный террорист обстрелял автобус и автомобили на стоянке недалеко от Старого города Иерусалима».
По данным больниц, двое американцев проходят лечение в медицинском центре «Хадасса» и трое — в медицинском центре «Шааре Цедек». Как сообщили в больницах, по меньшей мере двое из пострадавших американцев были туристами. Ранее израильские СМИ сообщали, что четверо пострадавших американцев были туристами и членами одной семьи.

По данным экстренных служб, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а остальные шесть пострадавших находятся в легкой и средней степени тяжести. Одна из раненых была беременна, ей сделали экстренное кесарево сечение. По данным больницы Шаарей Цедек, состояние матери и ребенка тяжелое.

Посольство США в Иерусалиме заявило, что они «шокированы и опечалены» нападением. Они подтвердили, что среди жертв были граждане США и что они собирают дополнительную информацию.

«Мы решительно осуждаем все террористические акты и действия, обостряющие напряженность», — заявил представитель посольства в заявлении для CNN.
«Наши мысли с близкими погибших, и мы желаем всем им быстрого и полного выздоровления», — говорится в заявлении.

Посол США в Израиле Том Найдс также осудил воскресную атаку.

«Решительно осуждаем теракт за пределами Старого города Иерусалима. Я молюсь за скорейшее выздоровление всех невинных жертв», — написал Найдес в Twitter.
«Глубоко опечален, что в результате этой атаки пострадали американцы. Я говорил с семьями и буду держать их в своих молитвах. Продолжаем следить за ситуацией», — добавил он.

Найдс был утвержден послом США в Израиле в ноябре 2021 года и женат на Вирджинии Мозли, исполнительном вице-президенте редакции CNN по работе сети в США.

Стрелок скрылся с места происшествия, а силы безопасности, ШАБАК и ЦАХАЛ преследовали его. Полиция сообщила, что в поисках помогал вертолет авиационного подразделения израильской полиции.
Позже подозреваемый обратился в полицию. По словам представителя полиции, оружие, которое он носил с собой, было изъято.
Подозреваемый — гражданин Израиля из Восточного Иерусалима, сообщил CNN источник в службе безопасности.
Он не был известен какими-либо преступлениями, связанными с терроризмом, но имел судимость и провел время в тюрьме, сообщил CNN источник в службе безопасности.
Источник сообщил, что подозреваемый, личность которого не разглашается, родился в 1996 году.
Израильские СМИ описали его как палестинца, имеющего израильское гражданство.
Полиция и криминалисты начали работу на месте происшествия по расследованию нападения, сообщили в полиции.

Воскресная стрельба произошла после того, как в результате боевых действий в Газе в минувшие выходные погибли десятки палестинцев. В минувшее воскресенье было объявлено о прекращении огня между Израилем и группировкой «Исламский джихад» в Газе.

Источник: CNN
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