Лабораторный модуль успешно состыковался к Китайской космической станции

Китай успешно пристыковал второй лабораторный модуль к своей строящейся космической станции, сообщило в понедельник Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA), поскольку страна делает шаг ближе к завершению строительства своего орбитального аванпоста к концу года.

Модуль Wentian был запущен на ракете Long March 5B с острова Хайнань в 14:22. местное время в воскресенье.

Вэньтянь, крупнейший в Китае космический корабль весом 23 метрических тонны, оснащен четырьмя научными кабинетами для проведения экологических и биотехнологических экспериментов в условиях различной гравитации. Он также имеет роботизированную руку для внешних экспериментов и дополнительный шлюз для выхода в открытый космос.

Стыковка знаменует собой предпоследний этап строительства амбициозной китайской космической станции «Тяньгун», строительство которой планируется завершить к концу 2022 года.

Строительство космической станции началось в апреле прошлого года с запуска модуля «Тяньхэ» — основных жилых помещений станции. Ожидается, что в октябре Китай запустит второй лабораторный модуль, известный как Mengtian. Два лабораторных модуля соединятся в Т-образную структуру с Тяньхэ в центре.

В понедельник состоялась стыковка с тремя китайскими астронавтами на борту космической станции, прибывшими в июне в рамках миссии Шэньчжоу-14 с экипажем.

Космическая станция Tiangong является вторым в мире действующим орбитальным форпостом, наряду с Международной космической станцией (МКС).

Китайские астронавты уже давно исключены из МКС из-за политических возражений США и законодательных ограничений. Россия, давний участник МКС, также покинула проект.

В прошлом году Китай подвергся резкой критике за обращение с космическим мусором после того, как он запустил свой первый модуль на ракете Long March 5B.

Остатки ракеты совершили неконтролируемый повторный вход на Землю и погрузились в Индийский океан недалеко от Мальдивских островов через 10 дней после запуска в мае прошлого года.