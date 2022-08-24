В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану

Индийские ВВС заявили во вторник, что правительство уволило трех офицеров за случайный запуск ракеты по Пакистану в марте, инцидент, с которым два соперника, обладающих ядерным оружием, справились спокойно, поскольку обошлось без жертв.

Военные эксперты в прошлом предупреждали о риске несчастных случаев или просчетов со стороны соседей, которые вели три войны и участвовали в многочисленных более мелких вооруженных столкновениях, как правило, из-за спорной территории Кашмира.

Ракета BrahMos — крылатая ракета, способная нанести ядерный удар по земле, совместно разработанная Россией и Индией, — была запущена 9 марта, что побудило Пакистан получить ответы от Нью-Дели о действующих механизмах безопасности для предотвращения случайных пусков.

«Суд, созданный для установления обстоятельств дела, в том числе установления ответственности за инцидент, установил, что отклонение трех офицеров от штатного порядка действий привело к случайному пуску ракеты», — говорится в сообщении ВВС.

В нем говорится, что правительство уволило трех офицеров с немедленным вступлением в силу во вторник.

По данным базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями, дальность полета ракеты BrahMos составляет от 300 до 500 километров (310 миль), что позволяет поразить столицу Пакистана Исламабад со стартовой площадки на севере Индии.