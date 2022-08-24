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Питерец.ру » События в мире » В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану

В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану

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44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Индийские ВВС заявили во вторник, что правительство уволило трех офицеров за случайный запуск ракеты по Пакистану

Индийские ВВС заявили во вторник, что правительство уволило трех офицеров за случайный запуск ракеты по Пакистану в марте, инцидент, с которым два соперника, обладающих ядерным оружием, справились спокойно, поскольку обошлось без жертв.
Военные эксперты в прошлом предупреждали о риске несчастных случаев или просчетов со стороны соседей, которые вели три войны и участвовали в многочисленных более мелких вооруженных столкновениях, как правило, из-за спорной территории Кашмира.
Ракета BrahMos — крылатая ракета, способная нанести ядерный удар по земле, совместно разработанная Россией и Индией, — была запущена 9 марта, что побудило Пакистан получить ответы от Нью-Дели о действующих механизмах безопасности для предотвращения случайных пусков.

«Суд, созданный для установления обстоятельств дела, в том числе установления ответственности за инцидент, установил, что отклонение трех офицеров от штатного порядка действий привело к случайному пуску ракеты», — говорится в сообщении ВВС.

В нем говорится, что правительство уволило трех офицеров с немедленным вступлением в силу во вторник.
По данным базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями, дальность полета ракеты BrahMos составляет от 300 до 500 километров (310 миль), что позволяет поразить столицу Пакистана Исламабад со стартовой площадки на севере Индии.

Источник: CNN
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