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Китай ввел санкции против Lockheed и Raytheon после того, как пообещал принять ответные меры против ограничений США

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Китай ввел санкции против двух американских оборонных производителей в связи с продажей оружия Тайваню

Китай ввел санкции против двух американских оборонных производителей в связи с продажей оружия Тайваню через день после того, как Пекин пообещал принять «контрмеры» в ответ на действия Вашингтона в отношении предполагаемого китайского разведывательного аэростата, который вошел в воздушное пространство США и был сбит американскими войсками в начале этого месяца. .

Lockheed (LMT) Martin Corporation и Raytheon (RTN) Missiles & Defense, дочерняя компания Raytheon (RTN) Technologies Corp, будут добавлены в санкционный список Китая, говорится в заявлении Министерства торговли Китая в четверг. Им запрещено импортировать, экспортировать и инвестировать в Китай.

Lockheed производит истребитель F-22 Raptor, модель, которая 4 февраля сбила китайский воздушный шар у побережья Южной Каролины. Raytheon производит ракету AIM-9X Sidewinder, которая использовалась в миссии.

Китай настаивает на том, что санкции не связаны с «инцидентом с беспилотным дирижаблем». В пятницу утром министерство торговли Китая опубликовало заявление, в котором говорится, что эти меры являются частью «обычных правоохранительных действий» в связи с продажей оружия двумя организациями Тайваню, что «серьезно подрывает» национальную безопасность и территориальную целостность Китая.

Санкции были введены всего через несколько дней после того, как Министерство торговли США запретило шести китайским компаниям, которые, по его словам, были связаны с аэрокосмической программой китайской армии, приобретать американские технологии без разрешения правительства.

И Lockheed Martin, и Raytheon Missiles & Defense также подлежат штрафу, «в два раза превышающему» сумму их продажи оружия Тайваню, начиная с сентября 2020 года, а их руководителям будет запрещено въезжать и работать в Китае.

Не сразу было ясно, как Пекин будет применять штрафы. Хотя Соединенные Штаты запрещают продажу оружия Китаю, некоторые оборонные подрядчики США имеют связи с гражданскими секторами.

«Мы ведем дела с более чем 70 странами мира, и все наши международные продажи строго регулируются правительством США», — заявил представитель Lockheed Martin в заявлении CNN.

Raytheon Missiles & Defense не сразу ответила на запрос CNN о комментариях.

Ранее Пекин ввел санкции против обеих компаний в связи с их продажей оружия Тайваню, не уточнив, какие санкции повлекут за собой и как они будут применяться. Правящая Коммунистическая партия Китая считает демократический Тайвань своей территорией, несмотря на то, что никогда не контролировала его.

В своем пятничном заявлении министерство торговли Китая подтвердило, что оно впервые использовало свой «список ненадежных организаций» для введения санкций против двух компаний, продающих оружие Тайваню.

Политическая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем возросла из-за воздушного шара, который, по утверждению Пекина, был гражданским исследовательским аэростатом, сбившимся с курса.

С тех пор Вашингтон обвинил Китай в надзоре за международной программой воздушного наблюдения. Пекин опроверг эти утверждения и, в свою очередь, на этой неделе обвинил Соединенные Штаты в «незаконном» запуске высотных аэростатов в их воздушное пространство более 10 раз с начала 2022 года, в том числе над западными районами Синьцзяна и Тибета.

Источник: CNN
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