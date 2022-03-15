В Донецке люди пришли возложить цветы на месте гибели людей

Сегодня, в день траура по погибшим при обстреле Донецка десятки людей пришли возложить цветы на месте гибели людей.

Вчера в центре Донецка в результате попадания ракеты "Точка-У" погибло 20 мирных жителей, а также еще 36 человек были ранены.В понедельник, 14 марта, над Донецком была сбита ракета "Точка-У". По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили запрещенный кассетный снаряд. Жертвами этой атаки стали 20 мирных жителей, а также еще 36 человек были ранены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот ракетный удар атакой на гражданское население. По его словам, украинские военные нанесли его по указанию "заокеанских хозяев".