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Питерец.ру » События в мире » В Донецке люди пришли возложить цветы на месте гибели людей

В Донецке люди пришли возложить цветы на месте гибели людей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Толпы людей приходят почтить память погибших вчера в центре Донецка в результате попадания ракеты "Точка-У".

Сегодня, в день траура по погибшим при обстреле Донецка десятки людей пришли возложить цветы на месте гибели людей.

Вчера в центре Донецка в результате попадания ракеты "Точка-У" погибло 20 мирных жителей, а также еще 36 человек были ранены.В понедельник, 14 марта, над Донецком была сбита ракета "Точка-У". По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили запрещенный кассетный снаряд. Жертвами этой атаки стали 20 мирных жителей, а также еще 36 человек были ранены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот ракетный удар атакой на гражданское население. По его словам, украинские военные нанесли его по указанию "заокеанских хозяев". 

Источник: РЕН ТВ
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