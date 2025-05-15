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Питерец.ру » Культура » В Петербурге готовятся к Книжному салону-2025

В Петербурге готовятся к Книжному салону-2025

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Опубликовал: Вадик Котов
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Санкт-Петербург готовится к Книжному салону-2025: в рамках основной программы гостей ждет более 180 мероприятий

С 22 по 25 мая Санкт-Петербург превратится в настоящую Мекку для любителей книг. На Дворцовой площади, сердце города, распахнет свои двери юбилейный, двадцатый по счету, Санкт-Петербургский международный книжный салон. Это грандиозное событие, отмечающее двадцатилетие своего существования, обещает стать одним из самых масштабных за всю историю проведения. Более двухсот сорока двух экспонентов соберутся под сводами своих выставочных павильонов, представляя богатейший спектр издательской продукции.

География участников поражает своим размахом: от Республики Коми и Чечни на востоке до Крыма и Севастополя на юге, от Ставропольского края до Кабардино-Балкарии – представители практически всех регионов России продемонстрируют свои достижения в книгоиздательской сфере. Традиционно, к участникам присоединится и белорусская делегация, укрепляя культурные связи между нашими странами. В этом году книжный салон станет еще более значимым, поскольку пройдет под знаком сразу двух важных дат: Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. В этом контексте событие приобретает особое значение, становясь не просто книжной ярмаркой, а важным элементом патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Организаторы подготовили амбициозную программу, включающую в себя более 180 мероприятий. Союз писателей России, являющийся постоянным участником салона, подготовил широкий спектр событий. Представители региональных отделений союза, известные писатели из Карелии, Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской области, а также из Краснодара, Екатеринбурга, Саратова и Ростова-на-Дону, примут участие в дискуссиях, мастер-классах и автограф-сессиях. Это обещает живой и интенсивный обмен мнениями, погружение в мир литературы и знакомство с творчеством талантливых авторов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский подчеркнул важность юбилейного салона для города: «Петербургский книжный салон отмечает 20-летие, для нашего города это большое событие. В этом году он посвящен Году защитника Отечества и главному событию для нашей страны – 80-летию Великой Победы. Салон уже в пятый раз проходит на Дворцовой площади и становится большим праздником для жителей и гостей города. На несколько дней там разворачивается настоящее общественное пространство, где интересно провести время всей семьей». Действительно, Дворцовая площадь, превращаясь на несколько дней в огромный книжный город, обещает стать центром притяжения для жителей и гостей Северной столицы. Культурная программа, богатая и разнообразная, подойдет для всех возрастов, обеспечив замечательный семейный отдых.

Особое внимание в программе уделено героям СВО и развитию патриотической литературы. Это отражает актуальность тем, связанных с современной историей и духовными ценностями. В первый день работы Салона, в Главном штабе Эрмитажа, состоится пленарное заседание на тему «Созидающая память: литература, как ядро российской самобытности». Эта дискуссия обещает стать одним из центральных событий салона, посвященного роли литературы в формировании национальной идентичности.

Одним из самых ожидаемых событий станет церемония вручения первой национальной литературной премии имени Даниила Гранина. Это важное событие подчеркивает значение литературы в современном обществе и позволит отметить талантливых авторов, внесших значительный вклад в развитие российской литературы. Интересно, что в рамках программы будет также затронута тема искусственного интеллекта и его влияния на современную книжную индустрию. Это показывает, что организаторы следуют за современными тенденциями и стремятся к обсуждению актуальных вопросов в мире книгоиздания. В целом, двадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон обещает стать ярким и запоминающимся событием, объединяющим людей любви к книге и литературе со всей страны.

Источник: Администрация Петербурга
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