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В Колпино водителя, подозреваемого в краже иномарки задерживали со стрельбой

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Колпинского района с применением оружия задержали водителя, подозреваемого в угоне иномарки 

14 мая в 01:30 патрульными ППСП ОМВД России по Колпинскому району в поселке Усть-Ижора (Станционная улица) была предпринята попытка остановить автомобиль «Хавал F7» за явное нарушение правил дорожного движения. Водитель проигнорировал требование, увеличил скорость и попытался скрыться, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Была организована погоня за нарушителем. В ходе преследования, в 01:40 на Железнодорожной улице в Колпино, сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел в безопасном направлении, а затем несколько выстрелов по колесам транспортного средства.

В результате оперативных действий нарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции. Задержанным оказался 34-летний житель Республики Карелия, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 19.3 ч.1 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку. Установлено, что задержанный ранее девять раз привлекался к уголовной ответственности, восемь из которых – за разбойные нападения.

В 05:00 того же дня в полицию поступило заявление от жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области об угоне его автомобиля «Хавал F7» 2025 года выпуска, стоимостью 2 600 000 рублей. Угон был совершен около 23:30 от дома 7 корпус 4 по Новой улице в Мурино.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район, стрельба
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