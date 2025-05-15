В Ленобласти "Ночь музеев" посветят героям разных эпох

В рамках ежегодной акции "Ночь музеев", намеченной на 17 мая, исторические крепости, дворянские усадьбы и музейные комплексы Ленинградской области откроют свои двери для посетителей, представляя собой своеобразные "порталы" в минувшие эпохи. В этом году мероприятие объединит тридцать различных площадок региона, объединенных общей темой "Герои". Гостям будет предложена не просто ознакомительная экскурсия, а полноценное погружение в исторический контекст.

Ключевыми объектами внимания станут такие выдающиеся оборонительные сооружения, как Ивангородская крепость, Копорская крепость, Староладожская крепость, крепость "Корела" и Выборгский замок. Наряду с ними будут представлены дворянские усадьбы, включая живописный парк "Монрепо", усадьбу "Приютино", где в юные годы гостил Александр Пушкин, а также родовое имение Абрама Ганнибала, прадеда великого поэта, и дом-музей, в котором провел детство Николай Римский-Корсаков.

Музейные учреждения, входящие в комплекс "Дорога жизни", готовят к показу экспозиции, посвященные трагическим событиям Великой Отечественной войны: "Прорыв блокады", "Кобона", "Дом авиаторов" и штаб автомобилистов. В этих экспозициях история войны и Победы будет раскрыта через личные истории и судьбы людей, непосредственно затронутых этими событиями.

Международный центр реставрации предоставит уникальную возможность прикоснуться к профессии хранителя исторического наследия, предложив участникам мастер-класс по сохранению старинных писем и документов.

С подробной программой мероприятий и возможностью выбора экскурсии можно ознакомиться на официальном сайте: https://lenoblnight.ru/