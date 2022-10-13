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Питерец.ру » События в мире » Иранский чиновник признал, что протестующих студентов помещают в психиатрические учреждения

Иранский чиновник признал, что протестующих студентов помещают в психиатрические учреждения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Иранский чиновник признал, что протестующих студентов помещают в психиатрические учреждения

В то время как женщины сжигают платки и отрезают себе волосы в ходе общенациональных протестов, иранский чиновник во вторник заявил, что студентов, участвующих в уличных протестах, задерживают и отправляют в психиатрические учреждения.

В интервью независимой реформистской иранской газете министр образования Ирана Юсеф Нури подтвердил, что некоторые студенты действительно были задержаны, и сослался на то, что он назвал «психологическими учреждениями».

По его словам, учреждения, в которых содержатся студенты, предназначены для исправления и перевоспитания студентов, чтобы предотвратить «антиобщественное» поведение.

«Возможно, эти ученики стали «антиобщественными персонажами», и мы хотим их исправить», — сказал он газете Shargh, добавив, что ученики «могут вернуться в класс после того, как их исправят».

Почти месяц назад 22-летняя Махса Амини умерла после того, как была доставлена ​​в «центр перевоспитания» государственной «полицией нравов» за несоблюдение консервативного дресс-кода штата. Смерть Амини спровоцировала недели антиправительственных протестов, охвативших всю страну.

Министр образования не смог назвать точную цифру количества задержанных студентов, заявив, что «количество не так много и их немного».

Девочки и женщины по всему Ирану сыграли жизненно важную роль в демонстрациях и в последние недели протестовали в вузах, университетских городках и на улицах.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как иранские женщины и девушки скандируют «Смерть диктатору», снимая платки; однажды CNN стал свидетелем того, как девочки из профессионально-технического училища в Тегеране протестовали на улице возле своего училища и скандировали «женщина, жизнь, свобода».

Демонстрации временами становились опасными. По словам очевидца, в среду полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тегеране, а книжные магазины и офисы возле Тегеранского университета закрыли свои двери, поскольку полиция по борьбе с беспорядками преследовала демонстрантов и стреляла в них резиновыми пулями. По словам очевидца, на площади Кадж члены иранской военизированной организации «Басидж» приказали людям двигаться и не давали другим стоять на улицах.

На видео, которые были размещены в социальных сетях в среду активистами-реформистами IranWire, показаны демонстрации в Тегеране и других иранских городах.

Сотрудники полиции и «Басидж» применили слезоточивый газ против собрания иранских адвокатов в Тегеране, в то время как полицейские в форме и в штатском стреляли из оружия в воздух в Западном Тегеране, разгоняя людей с места происшествия. В другом протестующие скандировали «Муллы, прочь».

Кадры из Рашта, к северо-западу от Тегерана, показывают, как полицейские в защитном снаряжении избивают людей дубинками и стаскивают их с тротуара.

Во вторник детское агентство ООН ЮНИСЕФ призвало к защите детей и подростков на фоне общественных беспорядков в Иране, которые продолжаются уже третью неделю.

«Мы крайне обеспокоены продолжающими поступать сообщениями об убийствах, ранениях и задержаниях детей и подростков на фоне продолжающихся общественных беспорядков в Иране», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
Источник: CNN
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