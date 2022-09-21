Иранские женщины сжигают свои хиджабы, протестуя против смерти Махсы Амини

На фото огромная толпа приветствует, когда женщина подносит ножницы к своим волосам — обнаженная, без хиджаба в поле зрения. Море людей, многие из которых мужчины, ревут, когда она отрезает свои волосы и поднимает вверх кулак.

Это был мощный акт неповиновения во вторник вечером в городе Керман, Иран, где женщины обязаны носить хиджабы на публике, и это лишь одна из многих акций протеста, проходящих по всей стране после смерти Махсы Амини, 22-летней - пожилая женщина, которая умерла в полицейском участке на прошлой неделе.

Тысячи людей вышли на улицы во вторник вечером, и видео протестов появилось в десятках городов — от столицы Тегерана до более традиционно консервативных оплотов, таких как Машад.

На кадрах видно, как некоторые протестующие скандируют: «Женщины, жизнь, свобода». Другие разводят костры, дерутся с полицией, снимают и сжигают платки, а также уничтожают плакаты с изображением Верховного лидера страны и кричат: «Смерть диктатору».

На одном видео в Тегеране молодые протестующие маршируют ночью вокруг костра по улице, скандируя: «Мы дети войны. Давай, сражайся, и мы дадим отпор».

Демонстрации прошли почти во всех провинциальных городах курдского региона Ирана, включая Керманшах и Хамадан.

Протесты поражают своим размахом, свирепостью и редким феминистским характером; последние протесты такого масштаба были три года назад, после того как правительство подняло цены на газ в 2019 году.

Свидетели говорят CNN, что демонстрации во вторник вечером кажутся «внезапными акциями протеста» — это означает, что группы быстро формируются и расходятся, чтобы избежать стычек с иранскими силами безопасности после эскалации насилия на прошлой неделе.

Источник сообщил, что во вторник был по крайней мере один случай жесткого реагирования полиции возле иранской площади Энгелаб («Революция») на западной стороне Тегеранского университета — исторически место сбора протестов.

«Двое молодых людей были сбиты и избиты полицейскими в штатском и сотрудниками полиции по борьбе с беспорядками, а затем затянуты в фургон перед () входными воротами метро», — рассказал очевидец CNN. «Раненая девушка, лежавшая на тротуаре, была доставлена ​​на машине скорой помощи в больницу, а еще пятеро арестованы на северной стороне площади Энгелаб».

По данным Hengaw Organization for Human Rights, зарегистрированной в Норвегии организации, отслеживающей нарушения прав человека в Иране, по меньшей мере пять протестующих были застрелены во время демонстраций в курдском регионе за последние несколько дней.

По его словам, еще 75 человек получили ранения в других городах за выходные.

Протесты вспыхнули после смерти Амини, которого в прошлый вторник остановила и задержала иранская полиция нравов.

Иранские официальные лица заявили, что Амини скончалась в прошлую пятницу после перенесенного «сердечного приступа» и впадения в кому после ее ареста.

Однако ее семья заявила, что у нее не было ранее существовавшего заболевания сердца, согласно Emtedad News, иранскому прореформенному изданию, которое утверждало, что разговаривало с отцом Амини.

На отредактированных кадрах с камер наблюдения, опубликованных государственными СМИ Ирана, видно, как Амини падает в обморок в центре «перевоспитания», куда ее доставили, чтобы получить «инструкцию» по поводу ее одежды.

Полиция нравов Ирана является частью правоохранительных органов страны, и ей поручено обеспечивать соблюдение строгих социальных правил Исламской Республики, в том числе ее дресс-кода, который обязывает женщин носить хиджаб в общественных местах.

По сообщению полуофициального иранского агентства Nour News, помощник верховного лидера Али Хаменеи пообещал провести «тщательное расследование» смерти Амини во время встречи с ее семьей в их доме в понедельник.

Абдолреза Пурзахаби, представитель Хаменеи в курдской провинции Ирана, сказал, что верховный лидер «печален» и что горе семьи «является и его горем», по словам Нура.

Он добавил, что надеется, что семья проявит «добрую волю, чтобы помочь восстановить спокойствие в обществе».

Во время пресс-конференции, также в понедельник, командующий полицией Большого Тегерана Хоссейн Рахими отверг «ложные обвинения» против иранской полиции, заявив, что они «сделали все», чтобы Амини остался в живых.

Он добавил, что Амини не пострадала физически ни во время, ни после того, как ее взяли под стражу, и назвал ее смерть «неудачной».

После смерти Амини веб-сайт интернет-мониторинга Netblocks зафиксировал перебои в работе интернета с пятницы — тактика, которую Иран ранее использовал для предотвращения распространения протестов.