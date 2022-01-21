США обвинили белорусских чиновников в изменении направления рейса с журналистом-диссидентом

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов предъявила четырем белорусским чиновникам обвинения в пиратстве за то, что в прошлом году самолет RyanAir в середине полета переключился на арест журналиста, критикующего правительство.

Леониду Чуро, директору государственного аэронавигационного агентства РУП «Белаэронавигация» и трем другим лицам, предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения авиационного пиратства, за сообщение ложной угрозы заложенной бомбы в авиадиспетчерскую службу Минска, предписав авиадиспетчерам фальсифицировать отчеты об инцидентах об отклонении пассажирского самолета.

«Обвиняемые базируются в Беларуси и остаются на свободе», — говорится в заявлении Министерства юстиции США в четверг.

Первоначальный маршрут полета 23 мая 2021 года пролегал из Афин, Греция, в Вильнюс, столицу Литвы, — путь, который пересекал Беларусь.

Согласно обвинению, Чуро лично сообщил о ложной угрозе взрыва и дал указание Минской авиадиспетчерской службе направить пассажирский самолет в Минск.

Диверсия привела к аресту ведущего активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича и его подруги, что вызвало международный резонанс.