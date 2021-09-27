Власти заблокировали прибрежную зону Ла-Пальмы, поскольку лава приближается к морю

Чрезвычайные органы рано утром в понедельник приказали людям заблокировали прибрежную зону на восточном берегу острова Ла-Пальма, поскольку лава, бьющая из вулкана Кумбре-Вьеха, приближается к морю.

Лава с температурой 1250 градусов по Цельсию может коснуться Атлантического океана в ближайшие часы, что, вероятно, вызовет взрывы и отправит облака токсичных газов над островом, предупредили в понедельник утром службы экстренной помощи Канарских островов.

«Население должно будет следовать указаниям властей и оставаться в своем доме с закрытыми дверями и окнами», - заявили службы в своем аккаунте в Twitter.

Людям в прибрежных районах Сан-Боронон, Марина-Альта, Баха и Ла-Кондеса было приказано заблокировать территорию.

На кадрах с беспилотника Reuters была запечатлена стремительная река раскаленной лавы, стекающая по склонам кратера, проходящая рядом с домами и участками земли и зданиями, охваченными черной массой более медленной, более старой лавы.

В понедельник утром после рассвета вулкан был тише, чем в предыдущие дни.

Служба спутникового мониторинга Европейского Союза Copernicus сообщила, что с тех пор, как 19 сентября началось извержение вулкана, поток черной лавы охватил более 230 гектаров, поглотив сотни домов, а также дороги, школы, церкви и банановые плантации и вынудив тысячи людей эвакуироваться. .

С момента извержения вулкана не было зарегистрировано ни одного смертельного случая или серьезных травм, но около 15% урожая бананов на острове может оказаться под угрозой, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Ла-Пальма с населением более 83 000 человек входит в состав архипелага Канарских островов.