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Почему китайские военные самолеты «играют в цыплят» с союзниками США — и почему они делают это сейчас

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Китайские военные самолеты нацеливаются на союзников США в «игре в цыплят» с высокими ставками над Азиатско-Тихоокеанским регионом

Китайские военные самолеты нацеливаются на союзников США в «игре в цыплят» с высокими ставками над Азиатско-Тихоокеанским регионом, которая рискует выйти из-под контроля, что повышает риск инцидента, который может спровоцировать войну.
Таково мнение аналитиков, которые предупреждают, что все более агрессивные маневры китайских истребителей, обвиняемых в недавних инцидентах в том, что они подвергают опасности как канадские, так и австралийские самолеты и экипаж, являются признаком того, что Пекин выдвигает свои территориальные претензии на новый опасный уровень.
И именно угроза того, что это балансирование на грани перерастания в конфликт — возможно, после того, как сбит военный самолет — будет будоражить умы, когда в пятницу в Сингапуре начнется крупнейший оборонный саммит в Азии — «Диалог Шангри-Ла».

Все внимание будет приковано к министру обороны США Ллойду Остину и его китайскому коллеге Вэй Фэнхэ, которые выступят на конференции со своим видением безопасности в регионе и, как ожидается, встретятся друг с другом в пятницу вечером для двусторонних переговоров.

Высокопоставленные представители министерства обороны США заявили, что Вашингтон отчасти сосредоточится на «установке ограждений в отношениях», сказал один из них, призвав при этом к более зрелым механизмам кризисной коммуникации, чтобы гарантировать, что растущая конкуренция между двумя выдающимися мировыми державами не перерастет в конфликт. конфликт.

«Одно из основных правил, которое мы стремимся установить с КНР, заключается в том, что мы собираемся охарактеризовать нашу позицию, а они могут охарактеризовать свою позицию», — сказал чиновник. «Я думаю, что мы прилагаем все усилия, чтобы это была профессиональная, предметная встреча».

Аналитики будут следить за пониманием того, почему Китай снизил свою агрессию — и представляет ли это новый фронт в том, что многие уже называют конфликтом в «серой зоне».

Питер Лейтон, научный сотрудник австралийского Института Гриффита Азии, входит в число многих, кто считает недавние действия Китая «опасной» эскалацией такой тактики.
По его словам, «пора тревожиться, а не просто быть начеку».

Источник: CNN
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