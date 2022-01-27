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Питерец.ру » События в мире » ВМС США хотят вернуть разбившийся истребитель-невидимку до того, как это сделает Китай

ВМС США хотят вернуть разбившийся истребитель-невидимку до того, как это сделает Китай

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
ВМС США пытаются вывести свой самый современный истребитель из глубин Южно-Китайского моря.

ВМС США пытаются вывести свой самый современный истребитель из глубин Южно-Китайского моря. Это чрезвычайно сложная операция, за которой, по словам аналитиков, будет внимательно следить Пекин.
F-35C, одномоторный истребитель-невидимка и новейший реактивный самолет ВМС США, в понедельник совершил аварийную посадку на авианосец USS Carl Vinson во время плановой операции, сообщили ВМС.
По словам представителей ВМС, военный самолет стоимостью 100 миллионов долларов врезался в кабину экипажа 100-тысячного авианосца, а затем упал в море, когда его пилот катапультировался. Пилот и шесть матросов на борту «Винсона» получили ранения.

В то время как повреждение Vinson было лишь поверхностным, и он и авиакрыло авианосца возобновили нормальную работу, перед ВМС стоит сложнейшая задача попытаться поднять F-35 со дна океана в одних из самых спорных вод на планете.

ВМС сообщают скудные подробности о своих планах по восстановлению F-35C, первый из которых начал функционировать только в 2019 году.

«ВМС США принимают меры по восстановлению самолета F-35C, попавшего в аварию на борту авианосца «Карл Винсон», — это все, что сообщил CNN в среду представитель 7-го флота США лейтенант Николас Линго.

Хотя военно-морской флот не раскрыл, где именно в Южно-Китайском море произошло крушение, Пекин заявляет, что почти все водные пути площадью 1,3 миллиона квадратных миль (3,3 миллиона квадратных километров) являются его территорией, и подкрепляет свои претензии застройкой и милитаризацией рифов и островов. .
Китайские корабли ВМС и береговой охраны постоянно находятся в водах Южно-Китайского моря.
США оспаривают эти китайские территориальные претензии и используют развертывание, подобное тому, которое использовал Винсон, чтобы продвигать свои аргументы в пользу «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Официальных китайских комментариев по поводу крушения не поступало, а государственные СМИ сообщают об этом только со ссылкой на «иностранные СМИ».
Но Китай почти наверняка захочет взглянуть на потерянный F-35, считают аналитики.

«Китай попытается найти и тщательно изучить его с помощью подводных лодок и одного из своих глубоководных аппаратов», — сказал Карл Шустер, бывший начальник оперативного отдела Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США на Гавайях.

Шустер, бывший капитан ВМС США, сказал, что, возможно, Китай может предъявить права на утилизацию на основании своих территориальных претензий в Южно-Китайском море.

«Спасение самолета с помощью коммерческих средств и средств береговой охраны позволит Пекину заявить, что он извлекает из своих территориальных вод потенциальную опасность для окружающей среды или иностранную военную технику», — сказал Шустер.

Но такая операция будет сопряжена с политическими рисками, считает Коллин Кох, научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапуре.

«Открытая попытка сделать это может привести к обострению напряженности в отношениях с США. Я не верю, что у Пекина хватит на это смелости», — сказал он.
«Однако мы можем ожидать, что китайцы будут следить за любой такой американской операцией по спасению и восстановлению», — сказал Кох.

Шустер сказал, что ВМС США, вероятно, сохранят некоторое присутствие в районе, где, как предполагается, находятся обломки, в ходе операции, которая может занять месяцы, в зависимости от того, насколько глубоко в Южно-Китайском море находится F-35.
По словам Шустера, американские спасательные суда находятся в пути от 10 до 15 дней, а восстановление может занять до 120 дней.
На вопрос, могут ли США просто уничтожить обломки торпедой или зарядом взрывчатого вещества, аналитики ответили, что это маловероятно.

«Мой вопрос заключается в том, действительно ли вы не оставляете после себя ничего из потенциально важной разведывательной информации среди разбросанных осколков на морском дне, которые, в конце концов, может получить любая заинтересованная сторона, обладающая способностями?» — сказал Кох.

Эта попытка восстановления ВМС США ознаменует третий случай, когда страна, летающая на F-35, пытается вытащить его из глубины.
В ноябре прошлого года британский F-35B разбился при взлете с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземное море. Министерство обороны Великобритании подтвердило новостным агентствам в начале января, что он был обнаружен в декабре на фоне опасений, что затонувший самолет мог стать целью российской разведки.
А после того, как японский F-35A потерпел крушение в Тихом океане в 2019 году, появились опасения, что он может стать целью российской и китайской разведки.

Но Япония обнаружила лишь небольшие части японского самолета, поскольку считается, что этот самолет упал в воду на полной скорости.
В случае крушения в Средиземном море и аварии на этой неделе самолеты двигались медленнее, поэтому ожидается, что будет найдено больше обломков.

Источник: CNN
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