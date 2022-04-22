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Питерец.ру » События в мире » Почему Австралия и США так заботятся о пакте безопасности Китая с крошечным тихоокеанским островным государством

Почему Австралия и США так заботятся о пакте безопасности Китая с крошечным тихоокеанским островным государством

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Китай объявил, что на этой неделе подписал пакт о безопасности с крошечным тихоокеанским островным государством

Когда Китай объявил, что на этой неделе подписал пакт о безопасности с крошечным тихоокеанским островным государством, это не вызвало особой шумихи — по крайней мере, со стороны Пекина.
По словам Китая, это было взаимовыгодное соглашение, направленное на установление мира и стабильности на Соломоновых островах, стране с населением менее половины Манхэттена, которое в прошлом году потрясли жестокие протесты.
Но другие страны видели это по-другому.

Для Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов это была последняя силовая игра Пекина в продолжающейся борьбе за влияние в Тихоокеанском регионе — шаг, который, по мнению некоторых, угрожает самой стабильности в регионе.

Спекуляции о том, что будет в соглашении, усилились после того, как в прошлом месяце в сети появился непроверенный проект сделки.

Некоторые были обеспокоены тем, что соглашение может привести к тому, что худшие опасения Канберры осуществятся: на Соломоновых островах будет построена китайская военная база, первая для Китая в Тихом океане. Австралия и США были настолько обеспокоены, что отправили делегации на остров в Тихом океане, надеясь сорвать соглашение.
Но Китай объявил, что сделка была подписана во вторник, еще до того, как делегация США успела приземлиться.

Хотя детали окончательного соглашения не разглашаются, некоторые наблюдатели говорят, что соглашение делает Австралию менее безопасной и угрожает дальнейшей дестабилизацией Соломоновых Островов, где уже была негативная реакция на тесные отношения правительства с Пекином.
Но помимо политических опасений и опасений по поводу безопасности, эксперты говорят, что ситуация является проверкой реальности для Австралии и ее партнеров, что им необходимо принять другой подход к растущему влиянию Китая.
«Австралия и Соединенные Штаты до сих пор не осознали реальность китайской мощи и то, как мы собираемся с ней бороться», — сказал Хью Уайт, почетный профессор стратегических исследований Австралийского национального университета, ранее работавший старший советник министра обороны и премьер-министра Австралии. «И в Канберре, и в Вашингтоне думают, что каким-то образом мы можем заставить Китай уйти, вернуть Китай в его коробку».

Источник: CNN
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