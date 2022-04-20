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Питерец.ру » События в мире » Показатель инфляции в Германии только что достиг самого высокого уровня с 1949 года

Показатель инфляции в Германии только что достиг самого высокого уровня с 1949 года

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Годовая инфляция цен производителей в Германии в марте превысила 30%

Годовая инфляция цен производителей в Германии в марте превысила 30%, сообщило в среду Федеральное статистическое управление страны. Это самый высокий уровень с тех пор, как агентство начало собирать данные 73 года назад.
Самый главный преступник? Цены на энергоносители выросли почти на 84% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«Основной причиной высокого роста цен на энергоносители стало сильное повышение цен на природный газ… которое выросло на 144,8% по сравнению с мартом 2021 года», — говорится в заявлении статистического управления.

Только в период с февраля по март цены производителей выросли почти на 5%.
Потребители должны подготовиться. Согласно данным, опубликованным в среду, инфляция фабричных ворот влияет на розничные цены, и покупатели могут ожидать, что будут тратить больше на все, от мебели до мяса.
Инфляция потребительских цен в Германии уже достигла 41-летнего максимума, достигнув 7,3% в прошлом месяце. Основной вклад внесли цены на энергоносители, которые выросли почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Мировые цены на энергоносители росли еще до того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. По мере того, как экономики начали открываться после пандемии, спрос на топливо резко вырос, а оптовые цены резко выросли.
Но санкции Запада в отношении экспорта российского угля и нефти, а также усилия Европейского Союза по сокращению потребления природного газа в России привели к еще большему росту цен.
До сих пор Германия сопротивлялась эмбарго на природный газ, и на то были веские причины. По данным Международного энергетического агентства, страна зависит от России примерно на 46% своего потребления. Внезапный разрыв с крупнейшим поставщиком, скорее всего, приведет к нормированию и нанесет серьезный ущерб энергоемкому производственному сектору.
Министр экономики Роберт Хабек уже предупредил немцев, что они «станут беднее» в результате войны.

«Невозможно, чтобы это закончилось без потерь для немецкого общества, это немыслимо», — сказал он в прошлом месяце.

Стремительный рост цен потряс страну, которая издавна гордилась своей стабильной экономикой и до сих пор хранит глубоко укоренившийся страх перед гиперинфляцией 1920-х и 1930-х годов, которая, по широко распространенному мнению, помогла нацистской партии прийти к власти.
Европейский центральный банк еще не повысил процентные ставки, чтобы укротить растущие цены, в отличие от своих коллег в Соединенных Штатах и ​​Великобритании, и сопротивлялся призывам указать дату, когда он это сделает.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что ей нужно оставить свои варианты открытыми, учитывая неопределенные перспективы экономики региона, и повторила, что банк повысит стоимость заимствований только после того, как в какой-то момент свернет свои покупки государственных облигаций. третья четверть.

Немецкий производитель Henkel (HENKY) объявил в среду о прекращении деятельности в России. Химический и потребительский гигант стоимостью 25 миллиардов долларов заявил, что продолжит платить своим 2500 рабочим в стране. Производитель моющего средства Persil не сказал, какие финансовые последствия будет иметь его уход.

Источник: CNN
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