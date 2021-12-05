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В Италии мужчина использовал поддельную силиконовую руку, чтобы получить сертификат о вакцинации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
50-летний мужчина попытался выдать силиконовую руку за свою в клинике вакцинации против Covid-19 на севере Италии

50-летний мужчина попытался выдать силиконовую руку за свою в клинике вакцинации против Covid-19 на севере Италии, пытаясь получить сертификат вакцины без фактической прививки.
Обман была замечена медсестрой Филиппой Буа, когда она собиралась ввести вакцину в Бьелле, Пьемонт, в четверг. Буа сказала CNN, что заметила что-то странное в руке.

«Цвет кожи был аномальным, намного светлее по сравнению с руками или лицом пациента», - сказала она.

Осмотрев местность, она поняла, что рука фальшивая, из силикона.

«Сначала я пожалел этого человека, подумав, что у него протез, и подумал, не заставил ли я его каким-то образом отдать мне не ту руку», - сказал Буа. «Но потом он признал, что нарочно носил фальшивую руку, чтобы избежать вакцины!»

Это открытие вызвало ряд эмоций у Буа, которая сказала, что работает медсестрой с 1987 года и сделала тысячи уколов.

«В самом начале я была удивлена, потом злилась, чувствовала себя профессионально оскорбленной, он не проявлял уважения к нашему интеллекту и нашей профессии», - сказала она. «Я бы никогда не ожидал такого в своей жизни».

Правительство региона Пьемонт осудило попытку этого человека обмануть систему.

«Случай можно классифицировать как« нелепый », за исключением того, что мы говорим о жесте огромной важности, неприемлемом для жертвы, которую все сообщество платит за пандемию», - говорится в совместном коммюнике президента региона Пьемонт и советника по вопросам здравоохранения.

В видеообращении президент правительства региона Пьемонт Альберто Сирио пошел еще дальше, заявив, что этот инцидент был «нарушением системы здравоохранения региона, которая является одной из первых в Италии по вакцинации и ревакцинации».
30 ноября Сирио опубликовал в Твиттере карту Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на которой Пьемонт фигурирует в числе немногих областей в Европе, отмеченных зеленым цветом, что означает, что уровень заражения Covid-19 ниже 1%.
Департамент здравоохранения Биеллы подал жалобу в местную прокуратуру.
В прошлом месяце итальянское правительство подписало указ, согласно которому «супер зеленый пропуск» Covid-19 является обязательным в барах, ресторанах, театрах и других закрытых развлекательных заведениях.

В соответствии с новой мерой, вход в такие места разрешен только тем, у кого есть полная вакцинация или доказательство выздоровления от коронавируса.

Первоначальный «зеленый пропуск», действующий для закрытых помещений и поездов дальнего следования с 1 сентября, позволяет людям предъявить доказательство отрицательного результата теста на Covid в течение предыдущих 48 часов вместо полной вакцинации или доказательства выздоровления, чтобы получить доступ. места отдыха. Зеленый пропуск по-прежнему распространяется на рабочие места и был распространен на местный общественный транспорт.
Протесты прошли в ряде итальянских городов в середине октября, когда вступило в силу требование для всех рабочих в стране предъявить выданный правительством зеленый пропуск.

Источник: CNN
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