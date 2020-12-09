Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19

Нельзя пить за две недели до и 42 дня после вакцинации.

Алкоголь способен как минимум изменить реакцию на вакцину, причем неизвестно в какую сторону, заявил каналу «Доктор» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, комментируя запрет главного санитарного врача Анны Поповой на употребление спиртных напитков в течение 42 дней после прививки от COVID-19.

«На моих глазах однажды погиб человек, который запил таблетку анальгина портвейном, — рассказал Жемчугов. — У него начался синдром Лайла, и кожа начала буквально отслаиваться. Вот такая произошла реакция на смесь алкоголя и лекарственного препарата»

Иммунолог подчеркнул, что поведение человека после вакцинации может иметь последствия не только для него самого, но и для репутации препарата. «Никто не будет знать, от чего произошла та или иная непредсказуемая реакция: от алкоголя или от вакцины, — сказал врач. — Но это помешает продвижению вакцин».

Жемчугов отметил, что период наблюдения и формирования иммунитета имеет продолжительность в 21 день, поэтому цифра 42 появилась в рекомендациях не случайно, поскольку необходимо принять две дозы.

«Алкоголь активно влияет на печень. А печень также участвует в формировании реакции на вакцину, — пояснил эксперт. — Поэтому нагрузка на орган может привести к непредсказуемым последствиям. Если человек после этого заболеет коронавирусом, все будут говорить, что вакцина не защищает, а на самом деле будет виноват алкоголь».

Жемчугов рекомендовал тем, кто не готов отказаться от традиционного бокала шампанского в Новый год, не участвовать в вакцинации.