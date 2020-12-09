ента новостей

12:40
Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19
12:35
Премьера 100 летнего спектакля в честь финала конкурса Государственного Эрмитажа
11:22
Продавали поддельные справки
11:04
Public Talk с художником Александром Тито
10:43
В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой
09:40
Как работать удаленно
19:48
В Петербурге Россельхознадзор вернул в Индию 24 тонны нута с опасными насекомыми
16:11
Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке
16:08
ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы
16:00
30 петербуржцев получили премию Правительства
15:54
Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти
15:38
В центре Петербурга задержали «карманника»
11:04
В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну»
10:46
В Московском районе пенсионерке мошенницы обменяли 866 485 рублей
10:39
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
10:32
В Красногвардейском районе школьник выпал с 9-го этажа
10:22
В Петербурге мужчина сломал руку ребенку на детской площадке
08:54
Тарифы вырастут минимально
07:46
Локдаун близко?
19:30
Гранты для творческих проектов: возможности и правила получения
19:14
В Войскорово появилась детская площадка МЧС
15:52
В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»
15:46
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина
15:37
В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог
15:29
Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»
15:24
В Ленобласти нашли скелетированные останки человека
14:09
Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza
13:49
Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается
12:22
В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский
12:05
Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19

Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Телеканал «Доктор» узнал, что будет, если нарушить запрет на алкоголь после прививки от COVID-19

Нельзя пить за две недели до и 42 дня после вакцинации.

Алкоголь способен как минимум изменить реакцию на вакцину, причем неизвестно в какую сторону, заявил каналу «Доктор» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, комментируя запрет главного санитарного врача Анны Поповой на употребление спиртных напитков в течение 42 дней после прививки от COVID-19.

«На моих глазах однажды погиб человек, который запил таблетку анальгина портвейном, — рассказал Жемчугов. — У него начался синдром Лайла, и кожа начала буквально отслаиваться. Вот такая произошла реакция на смесь алкоголя и лекарственного препарата»

Иммунолог подчеркнул, что поведение человека после вакцинации может иметь последствия не только для него самого, но и для репутации препарата. «Никто не будет знать, от чего произошла та или иная непредсказуемая реакция: от алкоголя или от вакцины, — сказал врач. — Но это помешает продвижению вакцин».

Жемчугов отметил, что период наблюдения и формирования иммунитета имеет продолжительность в 21 день, поэтому цифра 42 появилась в рекомендациях не случайно, поскольку необходимо принять две дозы.

«Алкоголь активно влияет на печень. А печень также участвует в формировании реакции на вакцину, — пояснил эксперт. — Поэтому нагрузка на орган может привести к непредсказуемым последствиям. Если человек после этого заболеет коронавирусом, все будут говорить, что вакцина не защищает, а на самом деле будет виноват алкоголь».

Жемчугов рекомендовал тем, кто не готов отказаться от традиционного бокала шампанского в Новый год, не участвовать в вакцинации.

Источник: Цифровое телевидение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-12-2014, 11:29
Питерские ученые будут тестировать вакцину от Эболы в Африке!
26-11-2020, 08:27
Сезонная вакцинация
28-07-2020, 11:21
В Петербурге врач стационара отдал мошенникам крупную сумму
7-11-2020, 08:24
Огурцы и коронавирус
23-05-2018, 13:37
Дополнительные ограничения по продаже алкоголя
28-09-2020, 16:26
В Военно-медицинском музее расскажут о разработке и принципах действия вакцины от COVID-19

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
275
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
296
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 161
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 584
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх