Исторический прорыв африканских ученых в области малярии отмечен коллегами

Решение Всемирной организации здравоохранения рекомендовать широкое использование долгожданной вакцины против малярии является одобрением африканских ученых, участвовавших в ее разработке, сообщил CNN в четверг высокопоставленный представитель глобального органа здравоохранения.

Д-р Акпака Калу, региональный советник ВОЗ по тропическим и трансмиссивным болезням, сказал, что положительные результаты текущих пилотных программ вакцинации против малярии в трех африканских странах - Гане, Малави и Кении - побудили организацию рекомендовать широкое использование RTS. S / AS0 или Mosquirix среди детей в странах Африки к югу от Сахары.

«Наборы данных, которые были созданы в ходе этих исследований и полевых испытаний, принадлежали африканским ученым», - сказал Калу.

Вакцина, продукт 30-летних исследований, была разработана британским производителем лекарств GlaxoSmithKline в сотрудничестве с базирующейся в Сиэтле некоммерческой организацией здравоохранения PATH и сетью африканских исследовательских центров при частичном финансировании со стороны Фонда Билла и Мелинды Гейтс, сообщила ВОЗ.

Калу сказал, что продолжаются дискуссии о передаче технологии производства вакцин в Африку, поскольку предприятия на континенте создают местную инфраструктуру для производства вакцин против Covid-19.

«Мы надеемся, что та же технология, которая используется для вакцин против Covid, будет использоваться для производства вакцин против малярии и других вакцин в будущем», - сказал он.

«Эта долгожданная вакцина, разработанная в Африке африканскими учеными, является прорывом в области науки, здоровья детей и борьбы с малярией», - сказал в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своей ветке в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Гордые коллеги

В Гане д-р Кезия Л. Мальм, руководитель программы в Национальной программе борьбы с малярией, сказала CNN, что она гордится вкладом, внесенным ее коллегами, которые приняли участие в клиническом испытании.

«Прошло так много времени, и приятно видеть результаты сотрудничества ганских ученых, которых я знаю лично, работая над этим исследованием и исследованиями», - сказала она.

Кезия сказал, что малярия - это болезнь, которая в основном поражает африканцев, и было важно, чтобы исследования по профилактике и лечению проводились экспертами на континенте.

Малярия - основная причина смерти и болезней детей в возрасте до пяти лет в странах Африки к югу от Сахары. По данным ВОЗ, ежегодно более 260 000 детей в возрасте до пяти лет.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день более 800 000 детей получили пилотную вакцину в клиниках.

Клинические испытания показали, что вакцина обеспечивает 39% защиту от малярии у новорожденных детей в возрасте от пяти до 17 месяцев. Дальнейшие исследования также показывают, что преимущества вакцины со временем исчезают.

Доктор Дойин Одубанджо, эксперт по общественному здравоохранению и исполнительный секретарь Нигерийской академии наук, сказал, что вакцина является еще одним средством борьбы с малярией и не должна рассматриваться как волшебное средство для ее предотвращения.

«Вакцина достаточно эффективна для снижения случаев тяжелой малярии, хотя в целом она не очень эффективна, и ее эффект также быстро ослабевает», - сказал Одубанджо.

«Это означает, что мы не должны отказываться от других инструментов».