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Питерец.ру » События в мире » В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика

В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Золотая медалистка Олимпийских игр Суни Ли говорит, что ее обстреляли перцовым баллончиком расисты

Американская гимнастка Суни Ли, обладательница золотой олимпийской медали и первая американка хмонг, участвовавшая в Олимпийских играх, сказала, что ее обстреляли перцовым баллончиком во время расистского инцидента, когда она находилась в Лос-Анджелесе во время съемок фильма «Танцы со звездами».
Ли ждала поездки после вечеринки с группой подружек азиатского происхождения, сказала она PopSugar в интервью.
Она сказала, что проезжала машина, и находившиеся в ней люди начали выкрикивать расистские оскорбления, такие как «цзин чун», и просить девочек «вернуться туда, откуда они пришли», говорится в статье.
Затем, по словам Ли, одна из пассажиров обрызгала ее руку перцовым баллончиком.
Ли подтвердила CNN, что инцидент произошел в октябре.

Во время пандемии количество нападений на американцев азиатского происхождения резко возросло. Коалиция, отслеживающая расизм и дискриминацию в отношении американцев азиатского происхождения, заявила, что за первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано не менее 4533 инцидента.

Источник: CNN
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