В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика

Американская гимнастка Суни Ли, обладательница золотой олимпийской медали и первая американка хмонг, участвовавшая в Олимпийских играх, сказала, что ее обстреляли перцовым баллончиком во время расистского инцидента, когда она находилась в Лос-Анджелесе во время съемок фильма «Танцы со звездами».

Ли ждала поездки после вечеринки с группой подружек азиатского происхождения, сказала она PopSugar в интервью.

Она сказала, что проезжала машина, и находившиеся в ней люди начали выкрикивать расистские оскорбления, такие как «цзин чун», и просить девочек «вернуться туда, откуда они пришли», говорится в статье.

Затем, по словам Ли, одна из пассажиров обрызгала ее руку перцовым баллончиком.

Ли подтвердила CNN, что инцидент произошел в октябре.

Во время пандемии количество нападений на американцев азиатского происхождения резко возросло. Коалиция, отслеживающая расизм и дискриминацию в отношении американцев азиатского происхождения, заявила, что за первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано не менее 4533 инцидента.