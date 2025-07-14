Отправились в Беларусь

«Питерец.ру» сообщает, что делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым отправилась в Республику Беларусь с официальным визитом. В рамках визита планируется обсуждение вопросов сотрудничества в различных сферах.

Губернатор и члены делегации встретятся с представителями белорусской власти и бизнеса, чтобы определить новые направления совместной работы. Ожидается, что визит делегации из Санкт-Петербурга будет способствовать укреплению партнерских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Визит петербургской делегации в Беларусь откроет новые горизонты для развития города.

Напоминаем, что Северная столица РФ сотрудничает со многими странами. При этом Беларусь является ближайшим партнером.