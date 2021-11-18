Они бросили все, чтобы попасть в Европу

Иракских мигрантов, которые приехали в Беларусь в последние недели, тратя свои сбережения на авиабилеты и ожидая в подвешенном состоянии в замерзающих импровизированных лагерях в надежде перебраться в Европу, теперь отправляют домой.

Правительство Ирака в четверг приступит к репатриации граждан, которые попросили покинуть страну после многомесячного противостояния на белорусско-польской границе, в результате которого они потерпели поражение, их мечты о новой жизни рухнули.

В заявлении Министерства транспорта Ирака говорится, что около 430 иракских граждан, которые были переведены из-за границы в столицу Беларуси Минск, должны были быть эвакуированы самолетом компании «Иракские авиалинии» в четверг.

Но около 1000 отчаявшихся и все более разочарованных мигрантов по-прежнему находятся возле пограничного перехода Брузги-Кузница, через два дня после того, как там вспыхнули ожесточенные столкновения с польскими силами безопасности и белорусские пограничники переместили некоторых мигрантов в убежище на соседнем складе.

Хешу Мухаммад, 27-летняя девушка из Иракского Курдистана, сказала, что с подозрением относилась к походу на склад, опасаясь, что ее и ее семья будут депортированы белорусскими властями в Иракский Курдистан, где, по ее словам, у них ничего не осталось. Она провела в лагере две недели при минусовых температурах со своим мужем и их маленькими дочерьми двух, четырех и семи лет.

«Прежде чем мои дети умрут, нам нужна помощь. У меня сообщение, мы хотим попросить поехать в Германию », - сказала она.

В четверг польские власти заявили, что мигранты все еще пытаются прорваться через границу возле Брузги, совершив 500 попыток прорвать забор из колючей проволоки в течение 24 часов, иногда группами до 500 человек. Министерство обороны Польши сообщило, что около 100 мигрантов были задержаны после попытки вместе перейти южнее, в Дубичи-Церкевне.

Напряженность снизилась после драматической вспышки насилия возле контрольно-пропускного пункта во вторник, когда мигранты начали мчаться через границу, бросая камни, деревянные ветки и другой мусор в польские силы безопасности. Польские офицеры ответили водометами и слезоточивым газом.

В попытке деэскалации ситуации белорусские пограничники переселили многих мигрантов в укрытие на соседнем складе, где они спят на тонких матрасах и получают горячий чай, хлеб и лечение от Белорусского Красного Креста. Агентство ООН по делам беженцев и другие группы помощи. Многие мигранты опасаются, что их новое жилье - это лишь первый шаг в процессе депортации в их родные страны.

Ухудшение условий на восточной границе Европейского Союза подчеркивает мрачные человеческие жертвы в геополитическом тупике, разыгрывающемся между Беларусью, союзником России, и Польшей, членом блока ЕС и НАТО. Ни одна из сторон не желала отступать, в результате чего мигранты застряли посередине. По данным польского пограничного ведомства, за последние недели на границе умерло не менее девяти человек, многие от переохлаждения.

Ахмед аль-Хасан, 19-летний сирийский мужчина, который утонул в реке в прошлом месяце при попытке перехода из Беларуси, был похоронен во вторник в небольшом городке на северо-востоке Польши. Его скорбящая семья в Сирии смотрела похоронную службу с факелами по видеосвязи.

Тысячи мигрантов, таких как аль-Хасан, - в основном с Ближнего Востока и Азии - летом начали появляться на белорусской стороне границы, идя пешком через леса, реки и болота, чтобы добраться до Польши, Литвы и Латвии. их стремление к лучшей жизни в Европе. Немногие сделали это.

И даже для тех, кто перебрался в Польшу, неясно, разрешат ли им остаться.

CNN поговорил с двумя братьями из Афганистана в возрасте 20 и 21 года, которые несколько дней шли пешком через леса в Беларуси и через границу в восточную Польшу, где, по их словам, их встретил контрабандист, который отвез их в Варшаву. Но вскоре после прибытия в столицу они были задержаны полицией.

Братья лечились в больнице на востоке Польши от переохлаждения. Они говорят, что отчаянно хотят присоединиться к своему дяде в Германии, но не уверены, разрешат ли им польские власти продолжить свое путешествие.

«Когда сменилось правительство [и] Талибан взял под свой контроль Афганистан, все оставили свои рабочие места, и мои родители в настоящее время не работают, нет денег, нет еды ... Я не могу получить образование, это было давно время, когда школы и университеты закрываются, - сказал один из братьев. «Вот почему я хочу поехать в Германию».

Братьев забрала из больницы польская полиция после ухода CNN. Непонятно, куда их увезли.

Польша подвергается критике со стороны международных организаций по оказанию помощи, которые заявляют, что они нарушают международное право, отправляя просителей убежища обратно в Беларусь вместо того, чтобы принимать их заявления о предоставлении международной защиты. Польша поддерживает свои действия, заявляя, что они законны.

Власти по другую сторону границы в Белоруссии заявили CNN в среду, что ожидают услышать от официальных лиц в Мюнхене о возможном «гуманитарном коридоре» для переправки мигрантов в страну. В понедельник президент Александр Лукашенко предложил доставить их в столицу Германии государственной авиакомпанией, если Польша откажется открыть свою границу.

Но такой вариант выглядит невероятно маловероятным. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил в понедельник вечером, что Германия не примет мигрантов, и что план Европейского союза заключается в том, чтобы они вернулись домой.

Во время второго телефонного звонка почти за столько же дней канцлер Германии Ангела Меркель говорила с Лукашенко в среду, чтобы подчеркнуть необходимость обеспечения гуманитарной помощи и возможностей для возвращения пострадавшим людям при поддержке ООН и в сотрудничестве с Комиссией ЕС.

Ранее в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия мобилизует 700 000 евро (около 791 000 долларов США) для доставки продуктов питания, одеял, средств гигиены и аптечек для беженцев на белорусской границе. «Мы готовы делать больше. Но белорусский режим должен прекратить заманивать людей и рисковать их жизнями », - сказал фон дер Ляйен.

ЕС обвинил Беларусь в создании кризиса на восточной границе блока, утверждая, что правительство открыло шлюзы для людей, отчаянно пытающихся бежать из региона, страдающего от безработицы и нестабильности. Официальные лица ЕС назвали это «гибридной войной», которая, по их словам, призвана наказать Польшу за то, что она приняла политических оппонентов президента и заставила блок отменить санкции в отношении Беларуси. Но это произвело противоположный эффект.

В понедельник Европа заявила, что введет новые санкции против Беларуси, нацеленные на «всех, кто причастен» к обострению пограничного кризиса. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл объявил на пресс-конференции в Брюсселе, что новые санкции в отношении «людей, авиакомпаний, туристических агентств и всех, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы», будут подтверждены в ближайшие дни.

Это будет пятый раунд санкций против Беларуси со стороны ЕС после спорных президентских выборов и подавления диссидентов.

Правительство Лукашенко неоднократно отрицало подобные утверждения, вместо этого обвиняя Запад в переходах через переходы и плохое обращение с мигрантами.

Чтобы подкрепить свое собственное изображение кризиса, Минск разрешил CNN и другим международным СМИ посещать границу и рассказывать о местах проживания мигрантов. Многие из них жили в хрупких палатках, где ночью температура опускалась ниже нуля.

Между тем Варшава пыталась скрыть кризис, заблокировав польскую сторону границы для журналистов, гуманитарных работников и врачей на фоне продолжительного чрезвычайного положения.

В среду CNN поговорил с семьями, которые укрылись на складе примерно в километре от границы, где обычно хранятся грузы. Растянувшись на одеялах и спальных мешках, их вещи были сложены грудой вокруг них, они с облегчением выбрались из холода, но беспокоились о своем будущем и были ранены тяжелым испытанием, в результате которого некоторые потратили тысячи долларов на белорусские визы и перелеты в Минск.

Многие из мигрантов говорят, что приехали в Беларусь в поисках возможностей трудоустройства, медицинского обслуживания членов семьи и более стабильной жизни в Европе.

Среди них были 28-летняя мать Шохан Бапир Хуссейн, ее муж и четырехлетний сын Ажи Али Ксдер. CNN впервые встретился с семьей за несколько дней до этого в ледяном приграничном лагере. Хуссейн сказал, что на складе стало лучше, теплее. «У нас есть еда, у нас есть кровать», - сказала она.

Семья Хусейна отправилась в путешествие из Иракского Курдистана из-за ее сына, которому, по ее словам, нужна операция по поводу заболевания спины. Ажи, у которого на ногах шина, не может ходить. Это те надежды и мечты, которые удерживают людей здесь, несмотря на условия.

«Я хочу поехать в Германию ... Я думаю, что в Германии есть гуманность», - сказал Хуссейн.