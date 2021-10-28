Франция задерживает британскую лодку из-за эскалации споров из-за права на рыбную ловлю

Франция задержала британское рыболовное судно и объявила, что закроет почти все свои порты для траулеров из Великобритании, что является серьезным обострением ее продолжающейся ссоры со страной из-за прав на рыбную ловлю после Брексита.

«За редким исключением, все французские порты больше не будут доступны для британских судов», - сказал министр по делам Европы Франции Клеман Бон в интервью французскому телеканалу CNEWS, имея в виду суда, которые выгружают рыбу и производят ее.

Около трех или четырех портов останутся открытыми для британских рыболовных судов, когда закрытие вступит в силу во вторник, а точное число будет определено на следующей неделе, сказал он, добавив: «Не будет терпимости и снисходительности».

Бон также сказал, что проверки безопасности, начатые в среду вечером, перехватили два британских судна, «которые не соблюдали правила».

Французский морской министр Анник Жирарден ранее подтвердила, что два британских судна были остановлены и оштрафованы, а одно направлено во французский порт.

Одна из лодок не была включена в утвержденный Европейским союзом список британских рыболовных судов, и директор регионального правительства «немедленно издал» приказ направить судно во французский порт Гавр, говорится в его заявлении.

Великобритания заявила, что расследует инцидент. Выступая в Палате общин в четверг, министр окружающей среды Джордж Юстис сказал, что видел сообщения о том, что захваченное судно «изначально было в списке, а затем, похоже, не было в нем», добавив, что это было то, что он просил своих чиновников «расследовать». срочно.'

Представитель правительства Великобритании сообщил CNN в четверг, что ему известно об «сообщениях о принудительных действиях, предпринимаемых французскими властями», и что «срочно расследует этот вопрос».

Другое судно было оштрафовано за невыполнение приказа о разрешении французским властям подняться на борт судна для проведения проверок, говорится в заявлении, опубликованном Жирарденом в Твиттере. Дополнительные проверки французскими морскими жандармами не выявили дальнейшего нарушения правил рыболовства.

Лодки были остановлены у берегов Гавра, в Ла-Манше. Судебное разбирательство может привести к конфискации улова первого судна и самой лодки под залог, говорится в заявлении, добавляя, что «капитану рыболовного судна грозят уголовные санкции».

Штрафы представляют собой последний виток напряженности в давних спорах между Великобританией и Францией по поводу прав французских и британских судов на рыбную ловлю в водах каждой страны после Brexit.

Последние меры Франции были приняты в ответ на отказ правительства Великобритании предоставить лицензии на рыбную ловлю после Брексита нескольким французским рыбакам. Бон сказал, что почти половина заявок Франции на ловлю рыбы в британских водах была отклонена; Представитель комиссии ЕС сообщил журналистам во вторник, что по состоянию на 1 октября Великобритания выдала лицензии 15 из 47 небольших французских судов, которые обращались за рыбной ловлей в территориальных водах Великобритании.

Из оставшихся судов Франция согласилась отозвать заявки на 17 судов, чьи доказательства их рыболовной деятельности в британских водах до Брексита были признаны неудовлетворительными, сообщил представитель.

В заявлении французского правительства говорится, что «целенаправленные меры» против Великобритании со 2 ноября также будут включать усиление таможенных и санитарных проверок, систематические проверки безопасности британских судов и усиление проверок грузовиков, следующих в и из Великобритании.

Бон добавил, что «систематические проверки» грузовиков также будут включать и их груз, добавив, что они не предназначены для «ограничения контакта и доступа, но и для того, чтобы быть чрезвычайно строгими в отношении проверок».

«Это не война, а борьба», - сказал Жирарден французской радиостанции RTL в четверг утром. В заявлении правительства говорится, что готовится вторая серия ответных мер Франции, «в этом контексте Франция не исключает пересмотра поставок энергии в Великобританию».

«Теперь мы должны говорить на языке силы, потому что ... это британское правительство понимает только это», - сказал Бон. «Мы не можем находиться в атмосфере доверия с соседом, партнером, который не соблюдает правила».

В среду, до того, как были официально объявлены последние меры, Великобритания осудила предложенные меры как «угрозы», которые были «разочаровывающими и несоразмерными».

Представитель правительства Великобритании сказал: «Меры, которым угрожают, не совместимы с Соглашением о торговле и сотрудничестве (TCA) и более широким международным правом», добавив, что «если они будут приняты, будут приняты соответствующие и взвешенные меры».

Великобритания заявила, что передаст свои опасения Европейской комиссии и правительству Франции.

Представитель Комиссии заявил в четверг в своем заявлении, что ЕС продолжит переговоры с Великобританией и Францией, чтобы решить этот вопрос.

ЕС подчеркнул, что «все французские суда, имеющие право на лицензию, должны получить ее», говорится в заявлении.

Они также подтвердили, что их «Соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией однозначно: судам, которые вели промысел в этих водах, следует разрешить продолжать».