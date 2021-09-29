Лава из вулкана на Ла-Пальма хлынула в море

Власти на Канарских островах Испании в среду сказали жителям западного побережья Ла-Пальмы заклеить двери и окна лентой и влажными полотенцами, чтобы отвести токсичные газы, извергнутые лавой вулкана Кумбре Вьеха, когда он достиг моря.

Лава, хлынувшая из вулкана в течение 10 дней, стекала со скалы в море в районе Плайя-Нуэва недалеко от города Тасакорте, подтвердил Институт вулканологии Канарских островов через Twitter.

Когда наступил день, раскаленная лава выступила над ватерлинией Атлантического океана, посылая в небо облака пара и токсичных газов. Облака дыма поднимались из вулкана и расплавленной породы, стекая по западному склону Кумбре Вьехи.

«Все люди в радиусе 2 км эвакуированы», а более обширная территория заблокирована, - сказал телеканалу TV3 мэр Тасакорте Хуан Мигель Родригес Акоста, добавив, что дальнейшая эвакуация не требуется, поскольку облако движется на восток.

Он сказал, что все дороги к южной части островов были перекрыты лавой.

Испанские представители службы спасения сказали жителям острова оставаться на месте.

«При контакте лавы с морем могут образовываться газы, вредные для (вашего) здоровья. Если вы находитесь в закрытой зоне Тасакорте, самое безопасное место - внутри вашего дома '', - сообщили в службе экстренной помощи Канарских островов в Twitter рано утром в среду.

Ранее власти установили запретную зону на море и на суше, чтобы защитить людей от токсичных газов и от взрывов, которые произойдут, когда лава войдет в контакт с морской водой. Пострадавших нет сообщалось.

Службы экстренной помощи также посоветовали людям защищать рты и носы влажной тканью.

С момента начала извержения 19 сентября лава накрыла почти 600 домов, а также банановые плантации на Ла-Пальме, которая граничит с Тенерифе на Канарских островах у побережья Северной Африки.

Тысячи людей были эвакуированы, а три прибрежные деревни были заблокированы в понедельник в ожидании того, что лава достигнет моря.

Во вторник Испания классифицировала Ла-Пальму как зону бедствия, что вызовет финансовую поддержку для острова.