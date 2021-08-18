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Питерец.ру » Политика » Афганцы не хотят домой

Афганцы не хотят домой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Жители Афганистана хотят остаться в Петербурге

Ситуация в Афганистане развивается по катастрофическому сценарию. Движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) захватило власть в стране. Прежнее руководство сдалось и покинуло Афганистан. Естественно, что местные жители в панике. Афганцы, находящиеся за пределами страны, не хотят туда возвращаться.

«Питерец.ру» сообщает, что несколько афганцев осталось в Северной столице РФ после Евро-2020. Они приехали в Петербург по паспорту болельщика, но не покинули город до 12 июля. Это произошло из-за ситуации с талибами. Но тогда она еще не выглядела настолько катастрофичной, как сейчас.

Афганцам было вынесено постановление покинуть Петербург, но они остались. Некоторые фигуранты заявили, что плохо понимают русский. Поэтому они не смогли разобраться в постановлении суда. Текст постановления был переведен на персидский, который тоже не является для афганцев родным. Теперь судебное решение будет переведено на язык пушту. Посмотрим, чем закончится ситуация с этими афганцами.

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