Афганцы не хотят домой

Ситуация в Афганистане развивается по катастрофическому сценарию. Движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) захватило власть в стране. Прежнее руководство сдалось и покинуло Афганистан. Естественно, что местные жители в панике. Афганцы, находящиеся за пределами страны, не хотят туда возвращаться.

«Питерец.ру» сообщает, что несколько афганцев осталось в Северной столице РФ после Евро-2020. Они приехали в Петербург по паспорту болельщика, но не покинули город до 12 июля. Это произошло из-за ситуации с талибами. Но тогда она еще не выглядела настолько катастрофичной, как сейчас.

Афганцам было вынесено постановление покинуть Петербург, но они остались. Некоторые фигуранты заявили, что плохо понимают русский. Поэтому они не смогли разобраться в постановлении суда. Текст постановления был переведен на персидский, который тоже не является для афганцев родным. Теперь судебное решение будет переведено на язык пушту. Посмотрим, чем закончится ситуация с этими афганцами.