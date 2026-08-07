В массовом ДТП на КАД погиб водитель «Газели Некст»

По предварительной информации, вчера вечером, 6 августа около 16:25 на 98-ом километре внешнего кольца КАД 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Газель Некст», двигавшийся от деревни Низино в сторону деревни Ропша, совершил наезд на стоявший из-за технической неисправности в среднем ряду автомобиль «ГАЗ». После столкновения неисправный автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении по правой полосе «КамАЗом», а затем врезался в силовое ограждение.

В результате дорожного происшествия водитель «Газели Некст» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.