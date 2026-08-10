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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны двое молодых людей за вандализм в метро

В Петербурге задержаны двое молодых людей за вандализм в метро

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге по горячим следам задержали двоих молодых людей за вандализм в метро

Полицейские метрополитена по горячим следам задержали двух молодых людей, которых подозревают в нанесении запрещенной символики на здание станции метро «Проспект Просвещения» в Выборгском районе Петербурга.

К полицейским информация о произошедшем поступила ранним утром 9 августа от очевидца. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух 18-летних молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что они нанесли на стену здания станции метрополитена запрещенные символы. Надпись была оперативно устранена.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

В отношении обоих задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все по теме: Выборгский район, вандализм, метро
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