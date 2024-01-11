В Петербурге задержали троих молодых людей за нападение на курьера

Минувшим воскресеньем, 7 января 2024 года в период с 19:30 до 21:00 возле дома 4 по Российскому проспекту в Яблоневом саду Невского района Петербурга четверо неизвестных напали на 17-летнего курьера-доставщика. Злоумышленники распылили пострадавшему в лицо содержимое газового баллончика, и отобрали у него мобильный телефон и пуховик.

Общая сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.

Вчера, 10 января 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали троих молодых людей в возрасте от 17 до 26 лет.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Одного из злоумышленников поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.