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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих молодых людей за нападение на курьера

В Петербурге задержали троих молодых людей за нападение на курьера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на курьера

Минувшим воскресеньем, 7 января 2024 года в период с 19:30 до 21:00 возле дома 4 по Российскому проспекту в Яблоневом саду Невского района Петербурга четверо неизвестных напали на 17-летнего курьера-доставщика. Злоумышленники распылили пострадавшему в лицо содержимое газового баллончика, и отобрали у него мобильный телефон и пуховик.
Общая сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.
Вчера, 10 января 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали троих молодых людей в возрасте от 17 до 26 лет.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Одного из злоумышленников поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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