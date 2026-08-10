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Питерец.ру » Происшествия » На Университетской набережной автомобиль упал в Неву

На Университетской набережной автомобиль упал в Неву

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МЧС
В Неву на Университетской набережной упал автомобиль. Двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, успели самостоятельно выбраться на берег.

Сегодня ранним утром, 10 августа иномарка упала в реку Нева, съехав с Румянцевского спуска, расположенного на Университетской набережной. Оба молодых человека, которые находились в салоне автомашины, смогли самостоятельно выбраться на сушу, не нуждаясь в медицинской помощи.

Машина была обнаружена водолазами Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. Автомобиль находился примерно в семи метрах от берега, на глубине около четырех метров. После того, как специалисты убедились в отсутствии людей внутри, легковой автомобиль был извлечен из воды при помощи автокрана.

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