На период проведения полумарафона «Северная столица» вводятся ограничения в движение транспорта

В связи с проведением Санкт‑Петербургского полумарафона «Северная столица» вводятся временные ограничения в движение транспорта, а также будут изменены маршруты наземного общественного транспорта в центре города.

Остановка транспорта будет запрещена:

с 00.00 до 23.59 часов 08 августа на Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.

Также с 00.00 до 23.59 часов 09 августа на участках дорог:

- Адмиралтейская наб.;

- Конногвардейский бульвар;

- Малая Морская ул. от Исаакиевской пл. до Вознесенского пр.;

- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Сенатской пл.;

- Адмиралтейский пр. от Исаакиевской пл. до Вознесенского пр.;

- Исаакиевская пл. от Адмиралтейского пр. до Малой Морской ул.;

- Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;

- Дворцовая наб.;

- Университетская наб. от Таможенного пер. до Биржевой пл.;

- Биржевой пер.;

- Волховский пер.;

- Таможенный пер.;

- Менделеевская линия;

- Биржевой проезд от Тифлисского пер. до Менделеевской линии;

- наб. р. Фонтанки от пл. Ломоносова до Невского пр.;

- Суворовская пл.;

- проезд вдоль Марсова поля;

- Миллионная ул. от Суворовской пл. до Мраморного пер.;

- наб. р. Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста;

- наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;

- наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова до Невского пр.;

- Чебоксарский пер.;

- Царицынский проезд;

- Караванная ул. от Итальянской ул. до Невского пр.;

- Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;

- Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;

- Кронверкская наб.;

- пр. Добролюбова;

- Троицкая пл. от д. 1 до Петровской наб.;

- Петровская наб.;

- Петроградская наб. от Сампсониевского моста до Петровской наб.;

- Мытнинская наб.;

- Зоологический пер.;

- пл. Академика Лихачева.

Стоянка транспорта будет запрещена:

с 00.00 до 23.59 часов 09 августа на участках дорог:

- Черноморский пер.;

- Керченский пер.;

- Азовский пер.;

- Биржевая пл.

Движение транспорта будет запрещено:

с 00.00 часов 08 августа до 23.59 часов 09 августа на участках дорог:

- Дворцовая пл. вдоль д. 4 и д. 6-8;

- Миллионная ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.

с 06.30 до 11.00 часов 09 августа на участках дорог:

- Невский пр. от Дворцового проезда до наб. р. Фонтанки;

- Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

- наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;

- наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова до Невского пр.;

- Царицынский проезд;

- проезд вдоль Марсова поля;

- Миллионная ул. от Мраморного пер. до Суворовской пл.;

- Суворовская пл.;

- Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;

- Садовая ул. от Итальянской ул. до Невского пр.;

- Садовая ул. от ул. Ломоносова до Невского пр.;

- Караванная ул. от Итальянской ул. до Невского пр.;

- наб. р. Фонтанки от пл. Ломоносова до Невского пр.;

- Чебоксарский пер.

с 06.30 до 13.30 часов 09 августа на участках дорог:

- Дворцовый проезд;

- Дворцовая наб.;

- Дворцовый мост;

- Адмиралтейский проезд.

с 07.00 до 12.30 часов 09 августа на участках дорог:

- Троицкий мост;

- Петровская наб.;

- Петроградская наб. от Петровской наб. до Сампсониевского моста;

- Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Петровской наб.;

- Кронверкская наб.;

- пр. Добролюбова от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.;

- Зоологический пер.;

- Мытнинская наб.;

- пл. Академика Лихачева;

- Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;

- Биржевой мост;

- Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;

- Тучков мост в направлении от наб. Макарова к Большому пр. П.С.;

- наб. Макарова;

- Биржевая пл.;

- Университетская наб. от Кадетской линии В.О. до Биржевой пл.;

- Менделеевская линия от Университетской наб. до Биржевого пер.;

- Таможенный пер.

с 07.00 до 13.30 часов 09 августа на участках дорог:

- Адмиралтейская наб.;

- Сенатская пл.;

- Конногвардейский бульвар;

- Исаакиевская пл.;

- Малая Морская ул.;

- Адмиралтейский пр.;

- Вознесенский пр.

Проезжая часть будет сужена:

c 00.00 10 августа до 23.59 часов 12 августа на Дворцовой пл. вдоль д. 4 и д. 6-8.

Кроме того, с 6:30 до 13:30 9 августа поэтапно вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 1, 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 49, 70, 71, 76, 128, 181, 191, 227, 230, 249, 275, троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 22, 28, 31, трамвайных маршрутов №№ 3, 6, 40.