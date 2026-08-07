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Питерец.ру » Общество » На период проведения полумарафона «Северная столица» вводятся ограничения в движение транспорта

На период проведения полумарафона «Северная столица» вводятся ограничения в движение транспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
О движении транспорта в период проведения Санкт‑Петербургского полумарафона «Северная столица»

В связи с проведением Санкт‑Петербургского полумарафона «Северная столица» вводятся временные ограничения в движение транспорта, а также будут изменены маршруты наземного общественного транспорта в центре города.
Остановка транспорта будет запрещена:
с 00.00 до 23.59 часов 08 августа на Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.
Также с 00.00 до 23.59 часов 09 августа на участках дорог:
- Адмиралтейская наб.;
- Конногвардейский бульвар;
- Малая Морская ул. от Исаакиевской пл. до Вознесенского пр.;
- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Сенатской пл.;
- Адмиралтейский пр. от Исаакиевской пл. до Вознесенского пр.;
- Исаакиевская пл. от Адмиралтейского пр. до Малой Морской ул.;
- Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
- Дворцовая наб.;
- Университетская наб. от Таможенного пер. до Биржевой пл.;
- Биржевой пер.;
- Волховский пер.;
- Таможенный пер.;
- Менделеевская линия;
- Биржевой проезд от Тифлисского пер. до Менделеевской линии;
- наб. р. Фонтанки от пл. Ломоносова до Невского пр.;
- Суворовская пл.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Миллионная ул. от Суворовской пл. до Мраморного пер.;
- наб. р. Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста;
- наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;
- наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова до Невского пр.;
- Чебоксарский пер.;
- Царицынский проезд;
- Караванная ул. от Итальянской ул. до Невского пр.;
- Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;
- Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;
- Кронверкская наб.;
- пр. Добролюбова;
- Троицкая пл. от д. 1 до Петровской наб.;
- Петровская наб.;
- Петроградская наб. от Сампсониевского моста до Петровской наб.;
- Мытнинская наб.;
- Зоологический пер.;
- пл. Академика Лихачева.

Стоянка транспорта будет запрещена:
с 00.00 до 23.59 часов 09 августа на участках дорог:
- Черноморский пер.;
- Керченский пер.;
- Азовский пер.;
- Биржевая пл.

Движение транспорта будет запрещено:
с 00.00 часов 08 августа до 23.59 часов 09 августа на участках дорог:
- Дворцовая пл. вдоль д. 4 и д. 6-8;
- Миллионная ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.
с 06.30 до 11.00 часов 09 августа на участках дорог:
- Невский пр. от Дворцового проезда до наб. р. Фонтанки;
- Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;
- наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова до Невского пр.;
- Царицынский проезд;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Миллионная ул. от Мраморного пер. до Суворовской пл.;
- Суворовская пл.;
- Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
- Садовая ул. от Итальянской ул. до Невского пр.;
- Садовая ул. от ул. Ломоносова до Невского пр.;
- Караванная ул. от Итальянской ул. до Невского пр.;
- наб. р. Фонтанки от пл. Ломоносова до Невского пр.;
- Чебоксарский пер.
с 06.30 до 13.30 часов 09 августа на участках дорог:
- Дворцовый проезд;
- Дворцовая наб.;
- Дворцовый мост;
- Адмиралтейский проезд.
с 07.00 до 12.30 часов 09 августа на участках дорог:
- Троицкий мост;
- Петровская наб.;
- Петроградская наб. от Петровской наб. до Сампсониевского моста;
- Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Петровской наб.;
- Кронверкская наб.;
- пр. Добролюбова от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.;
- Зоологический пер.;
- Мытнинская наб.;
- пл. Академика Лихачева;
- Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;
- Биржевой мост;
- Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;
- Тучков мост в направлении от наб. Макарова к Большому пр. П.С.;
- наб. Макарова;
- Биржевая пл.;
- Университетская наб. от Кадетской линии В.О. до Биржевой пл.;
- Менделеевская линия от Университетской наб. до Биржевого пер.;
- Таможенный пер.
с 07.00 до 13.30 часов 09 августа на участках дорог:
- Адмиралтейская наб.;
- Сенатская пл.;
- Конногвардейский бульвар;
- Исаакиевская пл.;
- Малая Морская ул.;
- Адмиралтейский пр.;
- Вознесенский пр.

Проезжая часть будет сужена:
c 00.00 10 августа до 23.59 часов 12 августа на Дворцовой пл. вдоль д. 4 и д. 6-8.

Кроме того, с 6:30 до 13:30 9 августа поэтапно вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 1, 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 49, 70, 71, 76, 128, 181, 191, 227, 230, 249, 275, троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 22, 28, 31, трамвайных маршрутов №№ 3, 6, 40.

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