В Шушарах женщина ударила сотрудницу магазина арматурой

Вечером 31 июля, около 18:30 в одном из магазинов по Пушкинской улице поселка Шушары женщина попыталась похитить товар. Когда сотрудница магазина попыталась её задержать, злоумышленница нанесла ей несколько ударов отрезком арматуры, после чего скрылась с похищенным. Пострадавшую госпитализировали.

5 августа около 20:00 возле дома 8 по Звёздной улице полицейские задержали подозреваемую — 31-летнюю неработающую жительницу Петербурга.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.



