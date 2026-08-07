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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах женщина ударила сотрудницу магазина арматурой

В Шушарах женщина ударила сотрудницу магазина арматурой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге задержали подозреваемую в нападении с арматурой на сотрудницу магазина в Шушарах

Вечером 31 июля, около 18:30 в одном из магазинов по Пушкинской улице поселка Шушары женщина попыталась похитить товар. Когда сотрудница магазина попыталась её задержать, злоумышленница нанесла ей несколько ударов отрезком арматуры, после чего скрылась с похищенным. Пострадавшую госпитализировали.

5 августа около 20:00 возле дома 8 по Звёздной улице полицейские задержали подозреваемую — 31-летнюю неработающую жительницу Петербурга. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Пушкинский район, разбойное нападение
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