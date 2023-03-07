В Петербурге задержали троих несовершеннолетних за угон

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки 1978 года рождения, о том, что в период с 08:00 03.03.2023 до 08:00 06.03.2023 от дома 49 по Ленинскому проспекту с неохраняемой парковки неизвестные похитили ее автомобиль «Смарт – EORFOUR» 2004 года выпуска.

В тот же день около 11:10 возле дома 1 по улице Маршала Захарова, сотрудниками 74 отдела полиции, по подозрению в совершении данного преступления задержаны

Трое несовершеннолетних: двое - 2008 и один 2007 годов рождения. Все трое нигде не учатся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.

Двоим из задержанных в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, третьему – обязательство о явке.