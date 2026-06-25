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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан администратор сим-боксов

В Петербурге задержан администратор сим-боксов

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге полицейские задержали приезжего администратора сим-боксов

23 июня в Санкт-Петербурге был задержан 23-летний москвич, подозреваемый в участии в мошеннической схеме. По данным следствия, с мая текущего года он, находясь в Северной столице, администрировал и поддерживал работу сим-боксов, которые использовались для совершения мошеннических звонков гражданам России. Его действия координировались "кураторами" с Украины.

Задержание было проведено сотрудниками УБК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с УФСБ России при поддержке специального полка полиции. Злоумышленник получал необходимое техническое оборудование через курьерские службы от других членов организованной преступной группы.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 9 квартир, арендованных задержанным в разных районах города. Эти помещения были оборудованы для противоправной деятельности и еженедельно сменялись с целью конспирации.

При обыске изъяты 13 сим-боксов, 9 роутеров, 9 маршрутизаторов, 9 WI-FI видеокамер, банковская карта, ноутбук и два мобильных телефона. В телефонах обнаружены переписки, свидетельствующие о преступной деятельности и содержащие указания "кураторов".

За свою работу задержанный получал еженедельное вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Главным следственным управлением регионального Главка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. В рамках дальнейшего расследования установлена причастность задержанного к 6 уголовным делам, связанным с телефонным мошенничеством и совершенным в отношении граждан в различных регионах страны.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведутся дополнительные мероприятия по установлению всех эпизодов его преступной деятельности и сбору доказательной базы.

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