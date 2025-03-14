В Ленобласти поймали подозреваемого в налете на частный дом на хуторе Веретье

Накануне ночью, 13 марта около 01 часов 20 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило заявление от 54-летнего жителя деревни Песочный Мох, хутор Веретье, Лужского района Ленобласти о том, что накануне вечером неизвестный, взломав входную дверь в его дом, с применением силы похитил ТВ-приставку, бензопилу, мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В тот же день вечером, 13 марта около 21 часа 30 минут сотрудники уголовного розыска у дома 9 по улице Победы в поселке Торковичи Лужского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого, в том числе и за грабежи, неработающего 44-летнего местного жителя.

Похищенное изъято полностью.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.