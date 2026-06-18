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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Космонавтов дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

На проспекте Космонавтов дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали мужчину, применившего в ходе дорожного конфликта перцовый баллончик

17 июня, около 15:40, к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 57-летнего пенсионера. Заявитель сообщил, что на проспекте Космонавтов, напротив дома №14, водитель автомобиля "Белджи Х 50" применил перцовый баллончик.

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, задержали 34-летнего врача одной из городских поликлиник. По предварительной информации, инцидент произошел в ходе дорожного конфликта. Врач, находясь в автомобиле, через приоткрытое окно распылил содержимое перцового баллончика в сторону пенсионера.

Позже в медицинское учреждение поступила информация о двух пострадавших — 57- и 58-летних гражданах. После осмотра и оказания необходимой помощи, оба были отпущены в удовлетворительном состоянии.

Задержанный водитель доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчина помещен в камеру для задержанных. Перцовый баллончик, использованный в инциденте, изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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