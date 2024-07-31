В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке

Вечером 25 июля 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в этот день около 16 часов 00 минут, на детской площадке возле дома 89 корпус 4 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино, неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону ее 10-летней дочери.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался неработающий 47-летний петербуржец.

Стрелка задержали и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.