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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке

В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Колпинского района Петрбурга задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке

Вечером 25 июля 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в этот день около 16 часов 00 минут, на детской площадке возле дома 89 корпус 4 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино, неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону ее 10-летней дочери.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался неработающий 47-летний петербуржец.

Стрелка задержали и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район стрельба пневматика
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