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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце поздравили выпускников магистратуры Президентской академии

В Мариинском дворце поздравили выпускников магистратуры Президентской академии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Мариинском дворце торжественно вручили дипломы выпускникам очной магистратуры Президентской академии.

В Мариинском дворце прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам очной магистратуры факультета государственного и муниципального управления Президентской академии. Председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков зачитал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского, в котором, в частности, говорилось:

«Вы вступаете в профессиональную жизнь в непростое и очень ответственное время. Государственная и муниципальная служба всегда была делом чести, требующим высокой компетентности, порядочности и искренней любви к Отечеству. Уверен, что вы станете достойными наследниками славных традиций петербургских управленцев, жизнь которых всегда была посвящена служению Родине и людям. Особые слова благодарности – профессорско-преподавательскому составу факультета. Именно мудрость, терпение и преданность профессии ваших педагогов помогли воспитать достойное поколение управленцев».
- Вам посчастливилось получить образование в одном из лучших вузов страны. Вам преподавали профессионалы высочайшей квалификации. Вы получили знания, которые помогут вам с честью нести огромную ответственность служения стране и людям, - Добавил Александр Ржаненков.
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