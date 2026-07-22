В Мариинском дворце поздравили выпускников магистратуры Президентской академии

В Мариинском дворце прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам очной магистратуры факультета государственного и муниципального управления Президентской академии. Председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков зачитал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского, в котором, в частности, говорилось:
«Вы вступаете в профессиональную жизнь в непростое и очень ответственное время. Государственная и муниципальная служба всегда была делом чести, требующим высокой компетентности, порядочности и искренней любви к Отечеству. Уверен, что вы станете достойными наследниками славных традиций петербургских управленцев, жизнь которых всегда была посвящена служению Родине и людям. Особые слова благодарности – профессорско-преподавательскому составу факультета. Именно мудрость, терпение и преданность профессии ваших педагогов помогли воспитать достойное поколение управленцев».
- Вам посчастливилось получить образование в одном из лучших вузов страны. Вам преподавали профессионалы высочайшей квалификации. Вы получили знания, которые помогут вам с честью нести огромную ответственность служения стране и людям, - Добавил Александр Ржаненков.