В Мариинском дворце поздравили выпускников магистратуры Президентской академии

«Вы вступаете в профессиональную жизнь в непростое и очень ответственное время. Государственная и муниципальная служба всегда была делом чести, требующим высокой компетентности, порядочности и искренней любви к Отечеству. Уверен, что вы станете достойными наследниками славных традиций петербургских управленцев, жизнь которых всегда была посвящена служению Родине и людям. Особые слова благодарности – профессорско-преподавательскому составу факультета. Именно мудрость, терпение и преданность профессии ваших педагогов помогли воспитать достойное поколение управленцев».