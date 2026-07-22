В Петербурге социологи выяснили, как зумеры меняют рынок труда

Стереотип о ленивых зумерах — это классический конфликт отцов и детей и страх деловой среды перед переменами. К такому выводу пришли социологи Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург после серии глубинных интервью с работодателями из разных отраслей экономики. Исследование, опубликованное в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены», показало: новые специалисты ломают устаревший подход к труду, заставляют компании становиться бережнее к людям.

Трудности работы с поколением Z стали одной из ключевых тем для обсуждения среди профессионального сообщества. Молодых специалистов часто описывают как сверхчувствительных, не готовых к рутине и требующих к себе особого отношения. Команда Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург уже несколько лет изучает различные поведенческие особенности зумеров. На этот раз они выяснили, в чем кроется истинная причина конфликта поколений на рабочих местах. Свои выводы исследовательский коллектив построил на анализе глубинных интервью с начинающими специалистами и их руководителями из производственного, социально-культурного, сервисного и высокотехнологичного секторов экономики.

«Жалобы на зумеров — часть устойчивого поколенческого дискурса. Чем больше об этом говорят, тем сильнее конструкция вписывается в повседневную жизнь, и даже молодые люди начинают верить в стереотип, — объясняет младший научный сотрудник Центра молодежных исследований Наталья Соловьева. — В социологии мы называем это моральными паниками. Они свойственны абсолютно всем поколениям на этапе перехода. Дети вырастают, и их начинают проблематизировать. Общество пугается и придумывает максимально негативные исходы».

Взаимодействие управленцев с зумерами часто осложняется стремлением молодых специалистов к балансу между работой и личной жизнью, а также их твердого намерения защищать свои границы. Социологи объясняют это разницей в экономическом бэкграунде. Поколение Z росло в условиях быстро меняющейся реальности под тотальным контролем социальных сетей. Серьезный отпечаток наложили пандемия и тренд на включенное родительство. Привыкнув к гиперопеке, молодые люди оказались хуже подготовлены к жестким реалиям взрослой жизни. «Миллениалы, выходившие на рынок в конце нулевых, жили в странное, но наполненное верой в будущее время. Мы видели успешный результат кропотливой работы родителей, которые могли накопить на квартиру или машину без кредитов. У современного поколения нет таких примеров. Их старшие друзья постоянно трудятся на износ без конкретных выдающихся результатов», — рассказывает исследовательница.

Не видя гарантий, что тяжелый труд на старте приведет к успеху в будущем, молодежь отказывается жертвовать настоящим. «Теперь главенствует вера в неожиданный быстрый успех на волне трендов. Именно поэтому молодым людям так сложно согласиться на постепенное развитие и низкий стартовый оклад. Они не готовы жить отложенным удовольствием. Написав специалисту вечером или в выходной, работодатель нарушает его право быть счастливым сегодня — ведь в завтрашнем дне никакой уверенности нет», — подчеркивает Наталья Соловьева.

Работодатели во всех сферах отмечают специфическую эмоциональную культуру зумеров. Молодежь активно оперирует терминами из психотерапии и уверенно рассуждает о личных границах. Но, как показывает исследование, яростно защищая свое пространство, они часто не чувствуют границ других людей и нарушают субординацию. Специфика поколения дает о себе знать даже в ИТ-сфере, где корпоративная культура максимально гибкая. «От начальника зумеры ждут постоянной опеки. Им нужен чуткий наставник, который позволит нарушать свои личные границы, но никогда не посягнет на чужие. Такая позиция — часть сложного взросления. Ребята только привыкают к тому, что чужие люди не заинтересованы в них так же сильно, как родители», — отмечает социолог.

При этом исследователи фиксируют двусторонние изменения: своим методичным отказом от переработок и готовностью уйти с некомфортного места молодежь трансформирует трудовую среду. «Управленцы начинают рефлексировать: а может, я действительно не прав, требуя ответов по вечерам? Не подменил ли я свою жизнь карьерой, сделав должность единственным мерилом личной ценности? В итоге корпоративная среда становится человечнее и от этого выигрывают все», — резюмирует Наталья Соловьева.





Проект Центра молодежных исследований рассчитан на три года. Сейчас социологи готовятся к новому этапу полевой работы, который позволит глубже изучить так называемые жизненные миры трех поколений: зумеров, миллениалов и X. Ученые сравнивают респондентов из мегаполисов (на примере Санкт-Петербурга) с их ровесниками из малых городов Ленинградской области. По предварительным данным, молодежь в регионах быстрее проходит стандартные этапы биографии взросления: они раньше заводят семьи, берут ипотеки и придерживаются более традиционных, устойчивых взглядов на жизнь.