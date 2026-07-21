Пропавшая в Красном Селе 6-летняя девочка нашлась

Ранее сообщалось, что 20 июля 2026 года к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о пропаже шестилетней дочери. По ее словам, около 15:10 девочка ушла гулять на детскую площадку возле дома №13 корпус 2 по Гатчинскому шоссе в Красном Селе и не вернулась.

На поиски пропавшей девочки были ориентированы наружные наряды полиции, привлечены сотрудники экстренных служб и волонтеры. Поиски ребенка велись всю ночь. Сегодня девочка самостоятельно вернулась домой.

По предварительной информации, все это время она находилась в гостях у знакомых. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.