В Ленобласти в ДТП погибла 13-летняя пассажирка «Рено Логан»

Накануне днем, 19 июля около 12 часов 30 минут, на трассе «Осьмино — Хилок», в районе поселка Мшинская Лужского района Ленобласти, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Рено Логан», женщина 46 лет, потеряла контроль над управлением. Машина съехала с дороги и оказалась в кювете.

Трагическим последствием аварии стала гибель 13-летней девочки, сидевшей на заднем сиденье без пристегнутого ремня безопасности. Она скончалась непосредственно на месте происшествия.

Водитель и другой пассажир автомобиля в данном ДТП не пострадали.

В настоящее время по факту произошедшего ДТП проводится проверка.