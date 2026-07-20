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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погибла 13-летняя пассажирка «Рено Логан»

В Ленобласти в ДТП погибла 13-летняя пассажирка «Рено Логан»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшим ребёнком в Лужском районе Ленобласти

Накануне днем, 19 июля около 12 часов 30 минут, на трассе «Осьмино — Хилок», в районе поселка Мшинская Лужского района Ленобласти, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Рено Логан», женщина 46 лет, потеряла контроль над управлением. Машина съехала с дороги и оказалась в кювете.

Трагическим последствием аварии стала гибель 13-летней девочки, сидевшей на заднем сиденье без пристегнутого ремня безопасности. Она скончалась непосредственно на месте происшествия.

Водитель и другой пассажир автомобиля в данном ДТП не пострадали.

В настоящее время по факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, ДТП
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