В Петербурге вручат Международную премию «Настоящий друг» — награду за человечность

30 июля, в Международный день дружбы, в Санкт-Петербурге состоится первая торжественная церемония вручения Международной премии «Настоящий друг» . Мероприятие пройдёт в Доме дружбы и соберёт лауреатов, дипломатов, представителей комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, почётных гостей, представителей общественных организаций.

Премия «Настоящий друг» — это первая в мире награда, которая вручается не за успех и достижения, а за человечность, верность и взаимопомощь. Её цель — публично сказать «спасибо» тем, кто был рядом в трудную минуту, кто поддерживал, верил и не предавал.

Кто может стать лауреатом

Премия открыта для участия для физических лиц — от обычных людей до блогеров, а также для организаций, общественных движений, городов, регионов и даже стран. Заявки на соискание премии принимались с 31 июля 2025 года по 31 мая 2026 года. Мы закрыли приём заявок. И вот что мы поняли…

Дружба не знает границ. Она не спрашивает паспорт, возраст или расстояние. Она выбирает поступки.

К нам пришли 30 заявок из 6 стран мира. От Омска до Кейптауна, от Бендер до Ростова-на-Дону, от Иордании до Мариуполя. И за каждой — живая судьба, большая любовь и тихая человечность.

Вот лишь некоторые из них.

Россия. Челябинская область

«Написали всем сельским поселением. Все вместе. О бывшем главе…»

Он уже на пенсии. Но до сих пор каждый день просыпается с мыслью: «Кому я могу помочь сегодня?» Соседи, бывшие коллеги, школьники, старики — для всех он остаётся другом, опорой и человеком, который не пройдёт мимо. Его называют «последним советским другом» — не за идеологию, а за то, что он помнит каждого по имени.

Молдова. Бендеры

«Мой учитель музыки. Он просто любил детей… 30 лет.»

Учитель музыки. Никаких громких наград, никаких титулов. Просто 30 лет он открывал детям мир через ноты. Он учил их не просто играть — он учил их чувствовать. Быть внимательными. Быть чуткими. Сегодня его бывшие ученики разлетелись по всему миру, но многие из них звонят ему до сих пор. Чтобы сказать: «Спасибо. Вы научили меня быть человеком».

ЮАР. Кейптаун

«Мы просто открыли книжный клуб. И вдруг поняли: люди хотят не книг. Они хотят общения.»

Сообщество в Кейптауне, которое началось с нескольких человек, выросло в огромную сеть. Люди приходят не за литературой — они приходят за дружбой. За теплом. За тем, чтобы почувствовать: ты не один. Сегодня их клуб объединяет сотни сердец на разных континентах — через книги, через видео, через общие письма.

Ростов-на-Дону. Русско-китайский центр

«Мы строим мосты, а не стены. Между экономикой и культурой — дружба.»

Это не просто центр. Это — точка соединения двух культур. Десятки мероприятий, сотни встреч, экономические и культурные мосты между Россией и Китаем. Там не просто учат языки. Там учат дружить. И это работает: бизнес-партнёры становятся семьями, а дипломаты — друзьями.

Иордания. Подростковое движение «Здоровье, единство, дружба»

«Мы — тинейджеры. Но мы уже знаем: чтобы мир не развалился, нужно дружить.»

Сами подростки создали движение, которое объединяет сверстников вокруг здоровья, спорта и — самое главное — дружбы. Они проводят фестивали, устраивают марафоны, открывают центры. Потому что верят: мир можно изменить, только если научиться быть другом. И это не громкие слова. Это их каждодневная реальность.

Ленинградская область — Мариуполь

«Мы познакомились в училище. Тогда нам было по 18. Теперь — по 60. Он в Ленобласти. Я в Мариуполе. Но мы до сих пор чувствуем плечо друга.»

Два бывших курсанта. Один — под Петербургом, другой — в Мариуполе. Разные судьбы, разные города, даже разные страны когда-то. Но дружба, родившаяся в юности, оказалась сильнее любых границ. Они звонят друг другу в праздники, приезжают, когда это особенно трудно, и молчат, когда можно просто помолчать вместе. Им 60 лет. И они знают: друг — это навсегда.

Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия

«Его анкету передал нам лично ответственный секретарь из МИДа. Потому что такие люди не должны оставаться незамеченными.»

Атаман казачьих общин, объединяющий четыре страны. Благодаря ему десятки тысяч соотечественников в Европе не чувствуют себя одинокими. Он организует праздники, помогает в трудной ситуации, сохраняет русскую культуру и традиции. Его не зовут «дипломатом» — он называет себя «другом». Но его вклад в единство народов — это настоящая дипломатия сердца.

30 ЗАЯВОК. 6 СТРАН. ТЫСЯЧИ СУДЕБ. И ЭТО — ТОЛЬКО НАЧАЛО.

Эти люди не искали славы. Они просто делали то, что считали правильным: поддерживали, верили, не проходили мимо. И мы решили: их доброта не должна оставаться в тишине.

30 июля, в Международный день дружбы, мы скажем им «спасибо». Громко. На весь мир.

6 номинаций

Церемония пройдёт по шести номинациям:

1. «Друг года» — символ искренней поддержки и человечности.

2. «Верность и преданность» — дружба, проверенная временем и расстоянием.

3. «Помощь в трудной ситуации» — сила поддержки в самые важные моменты.

4. «Дружба без границ» — объединение культур и народов.

5. «Посол мира и дружбы» — вклад в единство и взаимопонимание стран и народов.

6. «Лучший международный проект» — инициатива, меняющая мир через дружбу и сотрудничество.

Главный приз

Победители в каждой номинации получат уникальную статуэтку «Настоящий друг», созданную герольдмейстером Вадимом Зайцем — мастером, который работал для Дома Романовых, королевских домов Европы и Русской Православной Церкви. Также лауреатам будут вручены наградной знак, диплом.

Организатор

Организатором премии выступает АНО «Территория развития детской и молодёжной дипломатии „Формула дружбы“» (руководитель — Анна Цаплева).