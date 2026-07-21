ента новостей

12:28
В Ломоносовском районе в ДТП с пикапом погиб мотоциклист
12:06
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже из сетевого магазина
11:33
Пропавшая в Красном Селе 6-летняя девочка нашлась
11:23
Выставка профессора Сергея Пена «Морская история»
11:20
На трассе Р-21 «Кола» Ладожский мост полностью закроют на два часа
11:12
В Ленобласти комитет госстройнадзора возглавил Алексей Пасько
11:05
В Петербурге поймали похитителя двух мотоциклов
10:58
В Петербурге жестоко избили 15-летнюю школьницу
10:39
В Красном Селе ищут пропавшую 6-летнюю девочку
16:17
В Петербурге стартовала Неделя сохранения здоровья мозга
16:04
На участке трассы А-120 «Южное полукольцо» введут реверсивное движение
13:51
Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР»
11:04
В Петербурге мужчина ограбил своего соседа по коммунальной квартире
10:43
На Русановской улице мужчина распылил перцовый баллончик в сторону подростка
10:23
В Петербурге мужчина ранил двоих мужчин из травматического пистолета во дворе жилого дома
10:17
В поселке Репино полицейские проверили иностранных постояльцев хостела
10:07
В Ленобласти в ДТП погибла 13-летняя пассажирка «Рено Логан»
09:57
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
10:25
В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
09:59
В Ленобласти мост через реку Свирь разведут для прохода судна «Игорь Ильин»
14:09
Открытие выставки «Великие флотоводцы и мореплаватели Флота Российского»
12:52
В аэропорту Пулково задержали курьершу мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей
12:47
В Ленобласти микроавтобус «Форд-Транзит» насмерть сбил велосипедиста
12:43
В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта
12:35
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине
12:26
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников при получении денег от пенсионера
12:22
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность подпольного рыбного цеха
10:10
В Кронштадте установят памятник русским морякам «Ангелы Мессины»
10:01
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия» в Петербурге
13:43
Во Всеволожске конфликт мужчин завершился стрельбой из травматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе ищут пропавшую 6-летнюю девочку

В Красном Селе ищут пропавшую 6-летнюю девочку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге ведутся поиски пропавшей девочки. В Красном Селе ищут 6-летнюю Ангелину Нечаеву

20 июля 2026 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что около 15 часов 10 минут из дома 13 корпус 2 по Гатчинскому шоссе в городе Красное Село ушла гулять на детскую площадку и не вернулась домой Нечаева Ангелина Александровна, 13.11.2019 г. р. 

Приметы: рост 120 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Была одета в фиолетовую кофту, фиолетовые лосины, светлые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 02 или 112

Все по теме: Красносельский район, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-08-2023, 09:10
В Петербурге пропала 2-летняя девочка
6-08-2013, 16:59
В Кингисеппе ищут двух пропавших тринадцатилетних подруг
17-12-2022, 12:41
В Красном Селе задержали мигранта, совершившего грабёж
3-12-2019, 11:42
В Приморском районе пропал 10-летний мальчик
26-07-2024, 12:14
В Красном Селе мужчина выстрелил в прохожих из пневматического пистолета
13-06-2024, 22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:28
В Ломоносовском районе в ДТП с пикапом погиб мотоциклист
Вчера, 10:07
В Ленобласти в ДТП погибла 13-летняя пассажирка «Рено Логан»
16-07-2026, 12:47
В Ленобласти микроавтобус «Форд-Транзит» насмерть сбил велосипедиста
15-07-2026, 13:38
В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста
Наверх