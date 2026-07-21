В Красном Селе ищут пропавшую 6-летнюю девочку

20 июля 2026 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что около 15 часов 10 минут из дома 13 корпус 2 по Гатчинскому шоссе в городе Красное Село ушла гулять на детскую площадку и не вернулась домой Нечаева Ангелина Александровна, 13.11.2019 г. р.

Приметы: рост 120 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Была одета в фиолетовую кофту, фиолетовые лосины, светлые кроссовки.

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